"DOKLE, DEVOJKO, HALTERI?! IZVADI VIŠE TU TRAKU IZ ZADNJICE" Evo šta kaže Nataša Bekvalac na majčine kritike da je stalno polugola

"Dokle, devojko, halteri?! Izvadi više tu traku iz dupeta! Ti si ozbiljan muzički radnik, piše u poruci koju je Nataša Bekvalac (42) dobila od svoje majke Mire. Pop zvezda je 25 godina na sceni, a majka joj i dalje zamera što se u spotovima i na koncertima oblači provokativno.

Hoćeš li početi da se oblačiš svedenije zbog majke?

- Ne, jer na mene ne može da utiče niko, pa ni majka. Ne vidim ništa loše da lepe žene pokažu telo. Ona se nikada neće pomiriti sa činjenicom da ću večito biti polugola!

Šta ti nedostaje iz perioda kada si imala 20 godina?

- Mnogo se dobro osećam u četrdesetim da bi mi bilo šta nedostajalo iz tog perioda.

Čime te osvaja jači pol?

- Zaboravila sam! Morala bih da sednem i razmislim. Pet godina sam sama, imala sam dovoljno vremena da zaboravim.

Da li imaš simpatiju?

- Imam, to sam rekla još pre mesec dana. I dalje mi je simpatija, ali sada zna da mi se sviđa. Pozitivno je reagovao na to, baš se obradovao!

Kakva si kada popiješ?

- Nisam agresivna, već emotivna. Ne može tada iz mene da izađe nešto što nisam... Ne volim kad kažu: "Takva je kad popije". Pa nije! Takvi smo, kakvi smo.- Do sada su me jedino gađali cvećem i to je predivno. Mislim da moja publika nije takva. Za 25 godina karijere nije mi se desilo ništa slično. Ružno i tužno je što se to dešava, bilo koji oblik agresije je za mene nedopustiv. Ružno je kad vidim da su mladi ljudi puni agresije. Zašto onda dolaze da slušaju i gledaju nekoga koga ne vole?!

Kako si provodila letnje dane kada si bila tinejdžerka?

- Na muzičkim festivalima, baš poput Beogradskog festivala za mlade, na kojem ću nastupiti ove godine. Nedostaju ovakvi događaji.

Da li će ćerke doći na festival da te slušaju?

- Hana neće, a Katja je još mala za ovakve događaje. Hana je išla na Mjuzik vik, mislim da ne postoji šesnaestogodišnjak koji nije išao na taj festival.

