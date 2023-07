"NISU NA TAJ NAČIN PRIHVATILI BRAK" Evo zbog čega roditelji Matore i Anite NISU DOŠLI na venčanje u Crnoj Gori

Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović izgovorile su sudbonosno "da" u Crnoj Gori, a ceremoniji su prisustvovali prijatelji, dok se roditelji nisu pojavili.

Kako izvor navodi, roditelji nisu baš na taj način prihvatili njihov rak kao i svi ostali, ali su donekle saglasni sa njihovom odlukom da uplove u bračne vode.

- Nisu ni one želele, a ni roditelji da prisustvuju venčanju, tako su se dogovorili. Prihvatili su njihov brak, ali ne na način kao i ostali. I dalje im je sve to veoma sveže. Anitin sin je još mali, zato ga nije dovela na svadbu, ne razume sve to - kaže izvor koji dalje otkriva da će Anita i Matora da naprave proslavu u Beogradu za porodicu i širu familiju.

foto: Printskrin/Instagram

- Njih dve uskoro stižu u Beograd i planiraju da i ovde naprave veselje. U Crnoj Gori su bili samo prijatelji, a imaju u planu da u jednom restoranu ovde naprave veliku proslavu - zaključuje izvor.

Inače, Anita je odlučila da uzme Jovanino prezime, a tokom svečanog čina je sve vreme plakala.

00:34 Prvi ples Anite i Matore

- Hvala ti što si moj život upotpunila i što ćeš biti moja žena - rekla je Matora, a onda se Anita odlučila da se odsad preziva Tomić, a onda su jedna drugoj stavile burme, a pao je i poljubac.

Mikica Bojanić, Marko Đedović, Sandra Rešić, Stefan Karić, Ermina Pašović i drugi bivši rijaliti učesnici veselili su se pored bazena, dok su se pojedini u transu popeli na stolice.

foto: Printskrin/Instagram

- Hvala vam svima što ste proslavili sa nama danas početak našeg zajedničkog života. Osećamo se zaista blagosloveno što vas imamo ovde danas sa nama, na ovom najuzbudljivijem danu našeg života. Ljubav i velikodušnost koje ste nam iskazali, nikad nisu bile tako očigledne kao danas, i zbog toga vam nikada nećemo moći dovoljno zahvaliti. Anita i Jovana - pisalo je u poruci za zvanice na venčanju.

Matora i Anita su, inače, vezu započele u rijalitiju, tačnije u januaru 2023. godine tokom dočeka Nove godine. Njih dve su više puta bile intimne pred kamerama, a vezu su nastavile po završetku rijalitija.

Anita Stanojlović je u rijalitiju pre Matore bila intimna sa svojim cimerima Lazarom Čolićem Zolom i Markom Marković.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:15 Matora i Anita izgovorile sudbonosno DA