NJU SU PRVU OPTUŽILI DA SE BAVI PROSTITUCIJOM! Bila je u Velikom bratu, nije se odvajala od Ene Popov, evo šta je s njom sad

Jelena Povči i Ena Popov bile su velike drugarice tokom učešća u "Velikom bratu". Atraktivna crnka i inače privlačila je ogromnu pažnju javnosti. Šta više, od početka bila je favorit.

Nakon izlaska iz rijalitija se povukla iz javnosti, a ponovo se našla u centru sve pažnje kada je bila povezana sa aferom "Sitimail", u koju je upletena manekenka i glumica Mila Arsić.

"Slobodno pucaj, slušam! Sa Milom Arsić uopšte nisam u dobrim odnosima. Napravila je sliku o nama kao da smo prostitutke i tih dana je baš bilo burno, ali.. Šta ja sad ljudima da pričam. Ko me zna, zna... Čekam neku ozbiljnu poslovnu priču, ali ne bih još o tome. Malo-malo me neko pita kako to da nisam unovčila boravak u Kući VB i kako to da ništa nisam napravila. Nikad nisam imala želju da to unovčim. Mislim, šta tu ima da se unovči? Šta veliko mogu da napravim posle par dana u Velikom bratu. Pa dobro, nek je i 100 dana. Može da se snimi neka reklamica i to. To sam sve uradila, ali da pravim karijeru kao starleta... To mi je suludo. Ta vrsta egzibicionizma me ne zanima, a novac mi nije bio ni na kraj pameti kad sam se prijavila za VB", u jednom dahu ispričaka je Jelena, pa odmah nastavila:

"Sa Enom sam izgubila kontakt. Nije bilo nikakve svađe i to... Jednostavno su nam se putevi razišli. Druga mesta za izlaske, profil ljudi... VB je više doneo lošeg nego dobrog. Slikala sam se u vešu. Nije me niko na to terao, ali sad, kad neki poslodavac vidi te fotografije odmah me drugačije posmatra. Menadžerka koja se slikala u donjem vešu! Zato dalje nisam pokušavala da uđem u još neki rijaliti, niti bih se sad usudila. I dalje sam sa Jovanom, istim dečkom sa kojim sam bila i dok sam bila u Kući, samo sad živimo zajedno. Proslavili smo deset godina zabavljanja 1. oktobra. Mnogi kažu da sam postala skromnija i jednostavnija i to je istina. Povukla sam se u sebe. Čak neko vreme nisam imala želju da izlazim iz kuće. Lep, sređen i harmoničan život. Još nisam ušla u porodični fazon i kafane mi nisu dosadile. To će me ubiti", zaključila je ona.

