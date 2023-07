KEBIN SIN I GLUMICA PLANIRALI SVADBU?! A onda je Teodora sve stopirala, pevač doživeo ŠOK, Igoru rekao samo JEDNO

Posle nekoliko meseci naizgled idilične ljubavi, Igor Kojić i Teodora Bjelica odlučili su da stave tačku na svoju vezu!

Bivši fudbaler i sin pevača Dragana Kojića Kebe i lepa glumica su raskinuli nedavno i od tada nemaju nikakav kontakt. O vezi, kao i o razlozima raskida nikada nisu želeli da govore, ali kako kažu upućeni, njih dvoje su imali potpuno drugačija interesovanja u životu i sve čudi kako su i toliko izdržali zajedno.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Shutterstock, Ilustracija

Oni su kako je Star pisao, zakazali i svadbu za novembar, međutim u roku od par dana desio se potpuni obrt. Glumica je otkazala sve i raskinula veridbu. Nesuglasice su se desile kada su krenuli sa organizacijom venčanja, u mnogim stvarima se nisu složili te je Teodora shvatila da im u braku neće cvetati ruže jer im se stavovi ne podudaraju.

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora s njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali s njim. Kada je shvatio da nije šala, rkeoa mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet kao sa Severinom pravio svadbu a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica za skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega - rekao je izvor blizak Kebi za Stars.

foto: Printscreen

Podsetimo, za vezu Teodore i Igora saznalo se polovinom januara, kad su zajedno otputovali na Kopaonik. Oni su viđeni kako razmenjuju nežnosti u jednom od lokala, a zatim ih je paparaco Kurira uslikao na jednoj dnevnoj žurki, gde su se bili opustili uz iće i piće.

Kurir.rs/ Stars

Bonus video:

00:28 Dragan Kojić Keba trenira i sprema se za leto