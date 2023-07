PRIČA SE DA IMA VEŠTAČKU ZADNJICU: Ovo je JELOVNIK Tee Tairović, ne jede SLATKIŠE, ali zbog ovog ima JAKE BUTINE

Tea Tairović kaže da ne jede zbog ljubavnih problema! Jedna od najzgodnijih pevačica otkriva kako održava vitku liniju.

- Nije u pitanju nikakva dijeta, već stres i ljubavni problemi! Kada imam ljubavne probleme, ne mogu da jedem, pa se to odmah odrazi na figuru, a tu je bio i stres oko koncerta u Beogradu. Htela sam da sve ispadne baš kako treba, zato sam se i psihički i fizički pripremala. Nisam stizala da jedem i da imam normalne obroke. Sada se vraćam u normalu - rekla je Tea i dodala da svaki dan vežba u teretanu.

- Pričaju sve i svašta, pa i da imam veštačku zadnjicu, a ne znaju da radim po hiljadu čučnjeva dnevno! Kada je nešto veštački, to se vidi iz aviona. Ako neko ima tanke noge i veliku, podignutu guzu, znajte da nije prirodna. Kod mene se vidi da imam jake butine, a to je sve od vežbanja. Radim i trbušnjake, zato imam mišiće na stomaku. Ceo život sam nešto trenirala, a to telo ne zaboravlja, pa ako se nekad malo opustim, vrlo brzo se vratim u formu. U mojoj porodici svi su zgodni, pa je valjda normalno da i ja lepo izgledam, ai "vadi me" visina. Zato mogu dosta da pojedem, a da se to ne primeti kao kod drugih.

Tea se trudi da vodi zdrav život.

- Pijem ceđeni miks, jedem kuvanu hranu i dosta voća i povrća. Imam sreću da mi organizam ne traži nezdrave grickalice. Uzmem malo badema ili neku proteinsku čokoladicu i to je sve - završava priču folk zvezda.

ŠTA JEDE TEA TAIROVIĆ Doručak: Integralni sendvič Ručak: Piletina i grilovano povrće Večera: Salata sa tunjevinom Trik savet: Svaki dan vežbajte i nemojte da tražite izgovore. Ako nemate vremena za teretanu, vežbajte kod kuće.

