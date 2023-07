NJEN STIL JE UVEK SVEDEN, A I SKUP! Za ove 3 STVARI Jelena Đoković dala je MILIONE, a sat ima čak 32 dijamanta! (FOTO)

Jelena Đoković, supruga tenisera Novaka Đokovića, privlači veliku pažnju javnosti gde god da se pojavi, pa tako su i na njegovim mečevima sve oči uprte u nju.

Jelena svojim elegantnim i svedenim stajlinzima često ostavi sve bez komentara, a o njenim odevnim komadima dugo se priča i piše.

Ovih dana svetski mediji bruje o odevnim kombinacijama Noletove partnerke na Vimbldonu, a prema zapažanjima brojnih ljudi, Jelena se mnogo više posvetila svom izgledu. Ona je ovog puta odabrala jarke boje, što do sada i nije bio slučaj, već je nosila nežnije i neutralne tonove.

foto: Profimedia

Đokovićka nikada na licu nije imala kilograme šminke i zagovara prirodan izgled, u poslednje vreme se neretko pojavljuje sa blistavim, a diskretnim mejkapom. Iako je njen stil evoluirao tokom godina, od nekih stvari nikad ne odustaje. Farmerke, lagane košulje i patike podrazumevaju se kao Jelenin svakodnevni izbor, a tu je i druga modna krajnost - ekskluzivnija.

Ipak, jasno je da za svoju garderobu i aksesoar izdvoji po nekoliko hiljada evra.

Jedan od najskupljih komada koji poseduje, a da je zapao za oko javnosto, jeste sat "Audemars Piguet Royal Oak Offshore", čija je cena neverovatnih 47.000 evra.

Ovaj ženski model iz Offshore serije ima gumeni beli kaiš i bele detalje kao što su hrono-pušeri, krunica, okvir bezela sa 32 dijamanta.

No, ono što privlači najviše pažnje je nakit na njenim ušima, a čini se da na to Jelena daje najviše novca. Jedne od najskupljih koje je nosila blie su naušnice prestižnogh brenda “Van Cleef & Arpels”. Cena ovog modela iz “Alhambra” kolekcije ide do nekoliko hiljada dolara.

foto: Profimedia

Modnim znalcima nije promaklo da je, iako na prvi pogled deluju kao potpuno jednostavne i svedene modne kombinacije, zapravo koštaju pravo bogatstvo.

Samo "Dior" torbica je 6.500 evra, a kada bismo sabrali vrednosti svih njenih autfita u samo nekoliko dana, od cifre bi nam se verovatno zavrtelo u glavi.

Nešto "povoljnije" su bile Valentino pantalone od 1.600 evra, dok je beli kardigan, koji su brojne dame poželela da imaju, delo srpske dizajnere i za njega je izdvojila "samo" 1.050 evra.

kurir.rs/stil

