OVAJ MEGA HIT JE TREBALO DA PEVA NIKOLA ROKVIĆ! Drugog pevača izabrao Dragan Bjelogrlić, a otac ga savetovao da istraje!

Nikola Rokvić jedna je od retkih javnih ličnosti koja uspeva da balansira između porodičnog života i karijere. U poslednje vreme često boravi u Beogradu pa ga je ekipa Kurir televiziji pitala za razlog.

- Tako je to u zadnje dve tri godine. Možda je zagrevanje za nešto veliko, za neki veliki koncert u Beogradu - bio je polutajanstven.

Nedavno se vratio sa letovanja koje je proveo sa suprugom i troje dece, a evo šta kaže kako se proveo:

- Mislili smo da će biti strašno i da će biti teško, ali samo smo dobro podelili uloge i dobro smo se organizovali i na naše veliko iznenađenje uspeli smo da se odmorimo. Uživali smo sa decom.

Podelio je sa gledaocima šta ga je savetovao njegov pokojni otac, veliki pevač narodne muzike Marinko Rokvić:

- Što se tiče muzike govorio mi je da budem istrajan, da uvek budem svoj i da se dokazujem sebi da to mogu, kao i da dajem sve od sebe. Što se tiče porodice naglašavao je da je ona najbitnija, da je to stub svega i da sve ono ostalo, ako nešto ne valja u porodici, ako nešto ne štima sa decom, džaba ti sve to.

Kaže da je je propustio da otpeva dosta pesama koje su mu nuđene, a posebno je izdvojio dve:

- Ne mogu da se setim, mnogo ih je bilo. Od Džeja recimo "Imati pa nemati". "Pukni Zoro", takođe. Za tu pesmu sam čak sam i demo otpevao, ali je Bjelogrlić želeo da Miloš Radovanović otpeva tu pesmu. Te dve sam propustio.

