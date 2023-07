OVAJ PEVAČ JE ROĐENI BRAT DARKA LAZIĆA! Bave se istim poslom, godišnje ima 80 nastupa, a evo kako izgleda! (FOTO)

Darko Lazić nije jedini u svojoj porodici koji se bavi pevanjem. Naime, on ima mlađeg brata Dragana Lazića, koji je takođe talentovan za muziku, ali nema ambicije da postane zvezda.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom.

Mnogi kažu da Dragan i te kako podseća na Darka, kako likom, tako i glasom. Lazić je veoma vezan za svog brata, pa ga je jednom prilikom pozvao da mu bude gost na koncertu koji je održao u beogradskom "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag... Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada Darko Lazić.

Na jednoj od fotki sa Darkom, koja se može pronaći na društvenim mrežama, vidimo Dragana sa zlatnom kajlom oko vrata i tetovažama, a obojica su pozirali sa osmehom na licu.

