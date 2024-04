ALEKSANDAR ŠAPIĆ PORUČIO: Da bi se vodio Beograd potrebno je daleko više od teoretskog znanja!

Opozicija me pita zašto se bavim nacionalnom i geopolitikom, kada su izbori u Beogradu pitanje lokalne politike? Ako već govorimo o lokalnoj politici, onda teško da bi bilo ko od njih imao šta sa mnom da priča, jer o tome realno ne znaju mnogo ili skoro ništa, tu mogu samo da nagađaju i pominju opšta mesta. To sam rekao i Vladimiru Obradoviću kada me je na Privremenom organu pitao zašto sam javno rekao da on nema pojma o lokalnoj politici. Kako da kažem da ima, kada nema? Šta on zna o Beogradu? Nisam rekao ni da je glup, ni neobrazovan, već da ga Dragan Đilas baca u oblast o kojoj nema pojma i koristi kao toaletnu maramicu koju treba da potroši. Ovo je, takođe, pored političkog i zanatski posao u kome sam već 14 godina. Ljudi koje opozicija predlaže da vode Beograd, pre toga nisu vodili ni trafiku, a žele milionsku metropolu. Kako onda da im se na upravljanje da grad od dva miliona ljudi, koji ima stotine problema na dnevnom nivou - kazao je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa grada Beograda.

Napomenuo je da ne postoji operativno komplikovanija pozicija u državi na dnevnom nivou od pozicije gradonačelnika Beograda.

- Znate, kada ste ministar imate veliku odgovornost, da ne govorim o predsedniku države, ali su to strateške stvari, koje nisu dnevnog tipa. Kada ste gradonačelnik, svakoga dana se dešavaju raznorazni problemi na koje hitno mora da se reaguje. Osim političkog aspekta postoji i zanatski posao u vođenju lokalne samouprave. Potrebno je da provedete određeno vreme baveći se lokalnom politikom kako bi ste mogli da se preporučite za ovaj posao, i to ne samo za mesto gradonačelnika prestonice, već i za poziciju predsednika bilo koje opštine. Od kada sam se 2018. godine prvi put kandidovao za gradonačelnika Beograda, tada sam bio predsednik opštine Novi Beograd, pa sve do danas nisam video nijednog kandidata koji je imao bilo kakvog iskustva u radu u lokalnoj samoupravi. Ako mislite dobro svom gradu i opštini, izuzetno je neozbiljno i rizično da preporučujete nekoga za takvo mesto, a da on nema tu vrstu elementarnog, zanatskog političkog posla i iskustva - zaključio je Šapić.

