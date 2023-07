Biviši voditelji čuvenog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Ana Sević i Milan Mitrović ušetali su u studio Kurir Televizije uz muziku uvodne špice kojom emisija Zvezde Granda počinje. Domaćin Ivan Gajić upitao ih je da li im ovi zvuci bude nostalgiju na šta su oni odgovorili potvrdno.

foto: Kurir televizija

- Naravno da se malo budi nostalgija, pogotovo u ove vrele dane. To je bilo jedno vreme koje se možda neće ponoviti - rekao je Mitrović.

Najviše im nedostaje emisija "Neki novi klinci" u kojoj su se takmičila deca:

- Zvezde granda smo vodili rutinski, a sa klincima je uvek bilo posebno. Treba nekako da ih ohrabriš da se opuste na sceni. Tu su se kao klinci takmičili i oni koji su kasnije pobeđivali u Zvezdama granda, kao recimo Džejla Ramović i Nermin.

foto: Kurir televizija

A na konstataciju voditelja da njenog bivšeg supruga Darka Lazića prate skandali, dok je ona sve vreme ostajala po strani pevačica i voditeljka je rekla:

- Ja nisam taj tip i živim svoj život. Nikada nikoga nisam komentarisala jer nemam šta da kažem. Ja sam pozitivna osoba i ne dozvoljavam da me neko unazadi. Može da me stavio u neki koš, ali to će se pre ili kasnije ispostaviti kao neistina.

foto: Kurir Televizija

Tvrdi da je nakon razvoda sa Darkom ostala u dobrim i korektnim odnosima.

- Uvek je bilo sve ok i nikada nije bilo zle krvi, samo što ja te neke navode i naslove nisam htela da demantujem. Ne želim da ulazim u takve teme. Nek su svi živi zdravi i srećni to je najbitinije - rekla je Ana.

00:50 BIVŠA SUPRUGA DARKA LAZIĆA PROGOVORILA O NEKADAŠNJEM MUŽU: Ne dozvoljavam da me neko unazadi, ne javljam se na te pozive!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.