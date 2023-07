MIŠA GROF U BOLNICI, SVE ZBOG 800.000 €! Tvrdi da je doživeo stres zbog Nikoline! Snajka mu poručila: Žao mi je, MOLIĆU SE

Vitor Ristović, alijas Miša Grof, teško je podneo poslednja dešavanja koja ima u sukobu s Nikolinom Pišek i završio je u bolnici!

Kako saznajemo, otac pokojnog Vidoja Ristovića hospitalizovan je jer mu je pozlilo od stresa. On, prema priči našeg izvora, nije siguran da li će uspeti da povrati 800.000 evra, koje je navodno pozajmio svojoj snajki za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu, i zbog toga je njegovo zdravstveno stanje narušeno.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Vitoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, izneti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je kec u rukavu taj navodni dnevnik sa imenima snajinih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo videli, moguće je i da je sve izmislio kako bi iznervirao Nikolinu. Stariji je čovek, sav ovaj stres od kada je Vidoje preminuo je mnogo uticao na njega iako on to ne želi da pokaže - ispričao nam je jedan Ristovićev prijatelj.

foto: Kurir/Ana Denda, Facebook, Nenad Kostić

Kako bismo proverili ova saznanja, pozvali smo Vitora, a on nam je rekao da je informacija tačna.

- U bolnici sam zbog stresa koji mi je prouzrokovala gospođica Nikolina. Svaki dan idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta da kažem, ali trenutno nisam u mogućnosti. Pozovite me večeras posle osam, pa ćemo pričati o svemu - rekao nam je kratko Miša Grof, ali nam se posle više nije javljao.

Kada smo o svemu obavestili i Nikolinu, ona nam je odgovorila sledeće:

foto: Printscreen/Instagram

- Žao mi je zbog njegovog stanja! Una i ja ćemo moliti za njega! - ljubazno nam je poručila Pišekova.

Kurir.rs

Bonus video:

00:03 Udovica Nikolina Pišek žali i pali u mini bikiniju