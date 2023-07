SVI DETALJI SVADBE DARKA LAZIĆA od 25.000 €: 500 svatova, crkveno venčanje u Beču, a ispod ŠATRE u Brestaču VO od 700 kila...

Darko Lazić i njegova izabranica Katarina veliko svadbeno veselje organizovaće 30. avgusta.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskom pevaču, Darko i Katarina, koji su se građanski venčali 8. decembra prošle godine u prisustvu svega nekoliko ljudi, ovog puta prave svadbu za oko 500 zvanica. Oni će samo za usluge restorana iskeširati oko 25.000 evra, ali neće žaliti para, kako bi se svatovi proveli kao nikad u životu. Darko planira da slavlje nastavi i sutradan u svom selu Brestač, odakle je i njegova supruga.

Pevač je sve pripreme prepustio Katarini, a kako zasad stvari stoje, slavlje će biti organizovano najpre u Novom Sadu. Biće ispoštovani običaji, a na meniju će prevladavati jela domaće kuhinje - teleća čorba, sarma, kao i svinjsko i jagnjeće pečenje. Poseban specijalitet biće i vo od 700 kilograma.

Svatovi će doći iz svih krajeva sveta, tu će biti i mnoge Darkove kolege, kao što su Andreana Čekić, Vanja Mijatović, Katarina Grujić, Uroš Živković i mnogi drugi.

Prema našim saznanjima, nekoliko dana pre veselja u Srbiji, Darko i Katarina će se na večnu ljubav zakleti i pred Bogom u crkvi i to u najužem krugu porodice i prijatelja. Kaća je za to da se venčaju u crkvi u Austriji, a ako im se to izjalovi, ispuniće se Darkova želja da to urade u Hramu Svetog Save, gde su nedavno i viđeni. Oni su se tada videli sa starešinom Hrama vladikom Stefanom.

Iako su mnogi koji su upoznati sa estradnim dešavanjima bili ubeđeni da će Lazić za svoju kumu izabrati koleginicu Andreanu Čekić, to ipak neće biti slučaj. Njima će u crkvi kumovati dugogodišnji prijatelji, s kojima su se već sve dogovorili odmah posle građanskog venčanja.

I dok će pevač za najsrećniji dan u životu obući klasično odelo, Katarina će imati tri svadbene haljine. Dve venčanice je navodno već kupila u inostranstvu, dok će treću izabrati u jednom beogradskom salonu.

Lazići će otputovati na medeni mesec i to u Dubai, gde su već nekoliko puta bili zajedno i koji obožavaju.

Naša ekipa pokušala je da stupi u kontakt s budućim mladencima, ali nam se oni nisu javljali na telefon, dok nam je Darkova majka Branka Lazić ljubazno otkrila da se sprema svadba i da se za sve pita njen sin.

- Pripreme za svadbu su u toku. Krajem avgusta će biti slavlje. Biće sve organizovano kako Darko kaže. Uzbuđena sam. Šta bi jedna majka mogla da poželi svom detetu osim da bude srećan, živ i zdrav. Zadovoljna sam s Katarinom, mislim i da je promenila mog sina nabolje - istakla je Branka, dok je na naše pitanje da li će među svatovima biti i njegova bivša verenica Marina Gagić, s kojom ima sina, odgovorila:

- I Darko i Katarina su u dobrim odnosima s Marinom, ali ne verujem da će doći na svadbu. To mi baš ne bi bilo normalno - poručila je pevačeva majka za Kurir.

Podsetimo, i sam Darko je potvrdio da sprema veselje.

- Biće dva dana, a ja ću pevati pesmu za naš prvi ples. U pitanju je numera Petra Graša "Je l' ti reka ko", koju i Kaća i ja obožavamo - rekao je tada pevač.

