"NISAM RAZOČARANA ZBOG PREKIDA PRIJATELJSTVA SA ANOM" Kačavenda o učešću u Zadruzi 7: Tek će da vide ko je KUMA NACIONALE!

U razgovoru sa novinarom Kurir TV Milena Kačavenda govorila je o odnosu sa svojojm kumom Anom Ćurčić sa kojom je prekinula prijateljstvo i da li je zbog toga razočarana.

- Da ti kažem, ona je stavila tačku, ona me čak zvala da mi kaže zašto je okačila onaj njen screenshot Instagrama. Čak i treći put me odpraćuješ, treći put me zapraćuješ, kao da mediji ne prate sve i onda nas kontaktiraju obe - rekla je Kačavenda i dodala:

- Ja nju nisam otpratila nego od onog trenutka kad me blokirala jednostavno više nismo u kontaktu i ne mogu ni da je pratim, jel' te? Nisam, da ti kažem, pravo razočarana. Zašto? Imam 47 godina, vrlo veliko životno iskustvo iza sebe, mnogo puta sam razočarana u nekim i partnerskim odnosima i prijateljskim, tako da iskrena da budem, navikla sam ja, mogu ova leđa da ponesu.

Mnogi se pitaju da li Kačaovendu od septembra gledamo u novoj sezoni Zadruge, a rvo šta ona kaže na to:

- Bićete obavešteni među prvima, evo ja ti obećavam, za sada tako ništo ne postoji. Nadam se da će me pozvati. Ako me pozovu u ućiću i tek će onda da vide zaista koja je kuma nacionale.

