LJUBA PERUĆICA USKORO POSTAJE OTAC?! Katarina već u poodmakloj trudnoći, STIŽU RODE!

Ljuba Perućica njegova supruga Katarina Kolozeus, kako pišu domaći mediji, uskoro će postati roditelji.

Pevač i njegova supruga će ubrzo dobiti bebu, a Katarina je već u poodomakloj trudnoći.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Katarina je jednom prilikom govorila o braku s Ljubom i otkrila koliko je on romantičan:

- Mogu ti reći da je Ljuba romantičan i da se uvek trudi da me obraduje i da mi ulepša dan nekim sitnicama. Nešto poslednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice posle operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspeo da se uskladi i došao je po mene i napunio je auto balonima, pošto zna da ih ja obožavam, i sve je nekako sredio i potrudio se da mi ulepša taj dan, da ne osećam bolove, i da se osećam ispunjenom i voljenom.

foto: ATA Images

Katarina je tada izjavila i da je Ljuba obasipa poklonima i pažnjom, te da nikad nije imala supmnje da je on pravi:

- Osvaja me stalno sitnicama i podseća me stalno zašto sam se baš u njega zaljubila i zašto sam odlučila da baš on bude moj muž sa kojim ću da provedem sve lepe i sve loše trenutke. Kada me je zaprosio pitao me je da li želim da mi kuva kafu do kraja života svako jutro. I dan-danas se trudi da mi skuva kafu svako jutro. Naravno, kada ustane pre mene. I to mene svaki put oduševi jer nije zaboravio šta mi je obećao. I ono što je mene kupilo je to što pored toga što voli svoju porodicu, on voli i poštuje i moju porodicu. Trudi se da uvek ispoštuje moje roditelje i da uvek bude tu za sve.

foto: Printskrin/Instagram

