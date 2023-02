DRUGA STRANA MEDALJE Pevačeva supruga progovorila o ljubavi i bračnom životu, pa otkrila: DEREM SE I VRIŠTIM, A ON ME GLEDA BLEDO

Pevač Ljuba Perućica sa svojom suprugom Katarinom Kolozeus, trenutno uživa na Tajlandu, gde su već nekoliko dana na odmoru.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je sada progovorila o braku i otkrila detalje njihovog odnosa.

- Ljuba je romantičan i uvek se trudi da me obraduje i da mi ulepša dan nekim sitnicama. Poslednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice posle operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspeo da se uskladi i došao je po mene i napunio je automobil balonima, pošto zna da ih ja obožavam. Sve je nekako sredio i potrudio se da mi ulepša taj dan, da ne osećam bolove i da se osećam ispunjenom i voljenom - rekla je Katarina za domaći medij.

foto: Printscreen/Instagram/ljubaperucica

- Osvaja me stalno sitnicama i podseća me stalno zašto sam se baš u njega zaljubila i zašto sam odlučila da baš on bude moj muž sa kojim ću da provedem sve lepe i sve loše trenutke. Kada me je zaprosio pitao me je da li želim da mi kuva kafu do kraja života svako jutro. I dan-danas se trudi da mi skuva kafu svako jutro. Naravno, kada ustane pre mene. I to mene svaki put oduševi jer nije zaboravio šta mi je obećao. I ono što je mene kupilo je to što pored toga što voli svoju porodicu, on voli i poštuje i moju porodicu. Trudi se da uvek ispoštuje moje roditelje i da uvek bude tu za sve - navela je Katarina.

foto: Printscreen/Instagram

Katarina ističe da su jedno dugom najveća podrška u životu:

On je u potpunosti osoba koja me razume i koja me nikada ne sputava i koja poštuje sve moje želje, sve moje odluke i on je u svemu tu da me podrži i da mi da vetar u leđa. I nikada nije pokušao da me promeni i prihvatio me je onakvom kakva jesam, kao što sam i ja prihvatila njega takvog kakav jeste i mislim da smo on i ja najbolji mogući tim.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, kao i u svakom braku, nekada su prisutne nesuglasice.

Bogu hvala, nema ih puno. Retko kada se posvađamo. Uglavnom su svađe oko gluposti. Od toga da li je Ljuba ostavio podignutu dasku na WC šolji do toga da li je ostavio negde čarapu, što mene izluđuje. Ovako veće probleme nemamo. I ako ne računamo te svađe, onda se svađamo jer ja takva kakva sam, nekada imam želju da se svađam, pa krenem da dramim zbog gluposti i onda me Ljuba izludi potpuno jer on nikada ne želi da se svađa. Tako da se pravi mrtav, i uglavnom sam ja ta koja se dere i vrišti, a on me gleda bledo, gleda kroz mene kao da ne postojim i ćuti i čeka da se ja smirim i onda nastavi tamo gde smo stali pre svađe i pravi se da se ništa nije desilo - priznala je pevačeva supruga.

foto: Printscreen

