PORODICA ĆE POSTATI BOGATIJA ZA JEDNOG ČLANA: Oglasio se Perućica emotivnim rečima, a Katarina pokazala TRUDNIČKI stomačić (FOTO)

Kao bomba odjeknula je vest da će Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus uskoro postati roditelji.

Tim povom oglasio se pevač i na svom Instagramu objavio prelepe vesti.

- Dragi prijatelji, porodica Perućica će postati bogatija za još jednog člana. Dugo smo ovo želeli i jako se radujemo svemnu što dolazi. Hvala Gospodu Bogu - napisao je pevač i objavio fotografiju sa suprugom gde se jasno vidi trudnički stomačić.

Podsetimo, Katarina je nedavno govorila o braku s Ljubom i otkrila koliko je on romantičan:

- Mogu ti reći da je Ljuba romantičan i da se uvek trudi da me obraduje i da mi ulepša dan nekim sitnicama. Nešto poslednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice posle operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspeo da se uskladi i došao je po mene i napunio je auto balonima, pošto zna da ih ja obožavam, i sve je nekako sredio i potrudio se da mi ulepša taj dan, da ne osećam bolove, i da se osećam ispunjenom i voljenom.

