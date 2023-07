U SRBIJU DONELA STARLETIZAM, POVEZIVALI JE SA PROSTITUCIJOM: Stanija o počecima, hejterima i tužbama "Sve sam ih dobila na sudu"

Starletu Staniju Dobrojević javnost je upoznala pre više od 10 godina, kada su tabloidi pričali o njoj kao devojci fudbalera Gojka Kačara.

Par godina kasnije smo je gledali na Farmi, potom u Zadruzi, a oprobala se i kao pevačica. Postala je jedna od naših najpopularnijih starleta, a tokom učeška u rijalitiju prikupila je brojne simpatije. Kako je objasnila to je zato što je u rijalitiju pokazala svoje kvalitete i dala primer da se u 21.veku može izgledati dobro, a uz to biti obrazovan i raditi. Kada se prvi put prijavila za učešće u ovom formatu, o novcu nije ni razmišljala, a danas od toga zarađuje najviše.

- Našla sam se nespremna u prvom rijalitiju. Sve je bilo pompezno, mediji su samo o tome pisali, našla sam se u žiži interesovanja i tada nisam razmišljala o zaradi. E sada, kada imam status u tom rijalitiju, sada idem zbog honorara, a poslednja dva učešća su mi obezbedila ovaj lep stan, rekla je Stanija u jednoj emisiji, pa dodala da to ipak ne može svako:

- Mnogi dođu da učestvuju bez honorara da bi postali popularni, da im bude odskočna daska. Ako se dobro kotiraš, sledeće godine dobiješ honorar, pa te publika prihvati, pa ako televizija zaradi od tebe... Znači sve to ide nekako uzajamo i sve je povezano.

Na početku karijere mnogi su je povezivali sa prostitucijom, iako se od koleginica starleta razlikovala po mnogo čemu. Dok su druge devojke šetale po mondenskim mestima, pozirajući u brendiranim krpicama, Stanija je radila i zaradila, te novac trošila na potrebne i korisne stvari, dok je nosila pristupačnu garderobu.

- Prostitucija je ranije bila povezana sa celim šoubiznisom, a sada je nekako vezuju za starlete. Starlete u Americi su atraktivne devojke koje nemaju zanimanje već se bave svačim po malo. Rijaliti, filmovi, reklame, modeling… I ja sam to donela ovde. Vidite, mene sa 20 godina nije mogao da obrlati neki stariji čika za brendiranu torbicu, jer sam ja to sebi mogla da kupim. A i nikad me nisu zanimali stariji, samo mojih godina i mlađi. Pa kad sa 20 nisu mogli da me obrlate ne mogu sigurno sa tridest i kusur, rekla je Dobrojevićeva.

Oni koji su punili medije natpisima da se Stanija bavi prostitucijom i sličnim poslovima bili su tuženi sa njene strane tokom godina, a starleta po prvi put otkriva koliko je slučajeva na sudu dobila.

- Sve tužbe na sudu sam dobila i protiv Soraje i protiv raznoraznih. Mislite da me je iko pitao da li sam dobila tužbe? Naravno da ne. Ali barem je istina izašla na videlo - izjavila je ona.

