"LAGALA JE SVE DA JE SUPER!" Prijatelj Voljenke Ilić otkrio ŠOK detalje: Ona se ZALJUBILA u tog čoveka, zbog njega je...

Jedna od najintrigantnijih učesnica sedme sezone rijalitija "Parovi", Voljenka Ilić, nedavno je pronađena mrtva u svom luksuznom domu u Dominikanskoj Republici.

U kući je nađeno oproštajno pismo, a njene noge su bile vezane, dok su tegovi bili vezan za glavu na kojoj je bio i beli veo.

Povodom njene smrti se oglasio i Milutin Radosavljević Mili s kojim je bila deo rijalitija. Bivši učesnik Parova, s kojim je ostala u prijateljskim odnosima, nam je otkrio da je bio u kontaktu sa Voljenkom, te i da mu je pričala da prolazi kroz agoniju, kao i da ima suicidne misli.

- U jednom njenom periodu jako se ugojila i bila je u teškoj depresiji. U međuvremenu se upoznala sa jednim čovek koji živi u Dominkanskoj republici i radila je kod njega kao bebisiterka. Ima je radno određeno vreme. Nakon izvesnog vremena je sa tim čovekom stupila u vezu i počeli su da grade odnos. Živeli su na relaciji Srbija -Dominikana. Posle ona toga ona je krenula dijetu, jer je on želeo. Zbog njega i smršala. Ona se naprasno zaljubila u tog čoveka - počeo je Mili izlaganje za Kurir, a onda otkrio kada ju je video poslednji put:

- Poslednji put sam je videla u Trebinju. Bila je sa tim čovekom, on je potom insistirao da se vrate za Dominikanu. Kad smo se čuli pre dva meseca, imala je suicidne misli. Htela je da skoči u more. Dvoumila se da li da se vrati u Srbiju ili da ostane u inostranstvu. Ja sam pokušao da je odgovorim od tih misli. U međuvremenu je imala kontakt sa još troje ljudi. S Ljiljanom Buhom se poslednjom čula. Ona je sve pokušavala da uveri da joj je super, a nakon toga se ubila. Želela je da njena sestra dođe da živi tamo, ali to se nije desilo. Taj čovek joj je omogućio pristojan život, čak su se i venčali. Sada se vodi polemika da li će biti sahranjena tamo ili ovde u Srbiji.

Podsetimo, tokom učešća u rijalitiju Parovi, Ilićeva je javno govorila o tome da je pokušala da se ubije.

- Da. Pokušala sam samoubistvo, nisam videla svoje bolje sutra i nisam videla svrhu svog života. Htela sam da se automobilom zakucam u bankinu i prekratim muke koje imam. Moj ceo život je kao šansa, šansa i ništa.

