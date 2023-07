ŠOK UŽIVO U EMISIJI! Ana Nikolić se iznenada uključila i uputila OVE REČI Maji Berović, progovorila i o SNIMKU na kojem ima RANE

Pevačica Ana Nikolić nedavno se našla u središti skandala zbog snimka na kojem govori o svom problemu s licem, o čemu se u domaćim medijima mnogo spekulisalo.

Ana se sada telefonski uključila u emisiju i tom prilikom progovorila o celom slučaju i svom problemu, a htela je prvenstveno da se zahvali na podršci koleginci Maji Berović, koja je bila gost u studiju.

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

- Danas sam imala posebnu želju da se zahvalim Maji Berović jer me je prijatno iznenadila. Javila se u trenucima kad sam preživljavala stresove. Nisam znala da imam toliku podršku naroda, ali i nekih koleginica. Retke, ali dobre osobe - rekla je Ana, a Maja se nadovezala:

- Ana, ja sam toliko srećna što si se ti sad javila u dobrom raspoloženju. Drago mi je što čujemo da si i više nego odlično.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Retko ko se javio da čuje kako sam, a ovo me je iznenadilo jer se mi lično ne poznajemo. Ovo mi je bilo iznenađenje budući da se mi ne poznajemo. Nisam stigla da odgovorim na poruku, jer se nikome nisam javljala. Sad sam iskoristila priliku da se javno zahvalim. Mene su sahranjivali više puta, ali ja oživljavam. Ima i dobrih ljudi na estradi. Ne mogu da ne spomenem Gogu Sekulić koja mi se isto javila. Ti snimci su od prošlog februara, ja sam sasvim super i odlično, ali eto ima dobrih ljudi ima i loših. Kad je neko ostvaren, on nema problem ni sa kim i to je vidljivo. Probem imaju maleni jadnici, šta da im radim. Ja sam sada super, dobro sam i nije mi to tema razgovora, doći ću u emisiju, nadam se ne u pogrešnu kao prošli put... - našalila se Ana, a onda se obratila koleginici.

foto: printscreen tv pink

- Ja Maji želim puno uspeha i divno izgledaš - rekla je pevačica, a njen a koleginica se nadovezala:

- Svi te volimo, volimo tvoju ludiost i sve što si ti - rekla je Maja Ani.

- Čekajte me, ja ću sigurno pogrešiti emisiju - našalila se Ana za sam kraj poziva.

Kurir.rs