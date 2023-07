PIKSI KUPIO PLAC OD DVA MILIONA EVRA! U Crnoj Gori odabrao mesto uz imanje koje je u vlasništvu biznismena i njegovog prijatelja

Dragan Stojković Piksi pridružio se javnim ličnostima koje u Crnoj Gori imaju svoje parče mira. Nekadašnji fudbaler je prošle godine pazario zemlju odmah do rizorta biznismena Miroslava Miškovića.

Trener naše reprezentacije je za to iskesirao oko dva miliona evra, saznaje Kurir.

foto: Kurir

Naša ekipa, koja je posetila ovo mesto, razgovarala je sa meštanima, koji su nam objasnili gde se nalazi lokacija na kojoj je Stojković kupio plac.

- Evo, vidite ono brdo tamo, to vam je Piksi kupio. Odmah do ograde vile Miškovića. Jeste šuma, brdo, ali vredi minimum dva miliona. To je kupio od jednog biznismena. Može da se dođe peške, ali najbolje s broda. Doduše, sva ta šuma što je izrasla mora da se vadi i da se napravi plac, pa onda da se zida - priča nam meštanin Rosa, gde se nalazi plac.

Prema njegovim rečima, niko nije upoznat šta će i kad će tu da nikne kuća ili hotel.

foto: Kurir

- Ko će ga znati. Odatle puca pogled na more, na ceo zaliv. Dobra je to lokacija. Ima mir, lepo je, a deo je od Miroslava. On ima ceo kompleks ovde, kuću, sve je napravio. Sad svi pričaju da je Piksi to kupio, ali nije poznato šta će da radi sa tom parcelom - kaže starosedelac ovog mesta.

Inače, pored Stojkovića, kuće u blizini ima i glumica Bojana Maljević, koja godinama nije dolazila u kuću na moru, kao i Seka Sablić. Stojkovići obožavaju da letuju na Jadranskom moru. Kada su na primorju, oni se druže sa porodicama Mišković i Karić, te ne čudi što su se odlučili da zemljište kupe tik uz biznismenovu vilu. Prošle godine su jahtom obilazili hrvatski deo Jadrana, a tom prilikom su posetili ostrva i nekoliko nacionalnih parkova. I ove sezone se očekuje dolazak fudbalskog velikana na primorje.

Podsetimo, Piksi je pre nekoliko godina prodao luksuznu vilu na Dedinju svom mlađem kolegi Dušku Tošiću za nešto više od dva miliona evra, a ubrzo je kupio drugu kuću, na Dorćolu. - Nakon što je prodao kuću fudbaleru Dušku Tošiću, Piksi se nije oprostio od Beograda kao mesta gde je dugo živeo i gde planira da provodi dobar deo vremena tokom godine. Zajedno sa suprugom saznao je za prodaju zgrade u centru grada i ubrzo je ona bila u njegovom vlasništvu. Nije se cenkao, jer mu se dopala, naročito što ima nekoliko spratova, koji mogu biti poput odvojenih stanova - naveo je naš izvor.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Lj. S.

Bonus video:

03:08 SVAĐA U EMISIJI! DA LI VI NAMA PRODAJETE NEKU NOVU CRKVU?! Stručnjaci u klinču oko svetskih geopolitičkih pitanja! (VIDEO)