SVE SAM JOJ PARE POKUPILA: Aniti prekipelo usred emisije, pa se ustremila na Matorine bivše: "Proklinju me njene sponzoruše"

Novopećeni bračni par, Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora gostovale su u emisiji "Narod pita", te su odgovarale na sva pitanja publike koja su bila vrlo šarenolika.

Stanojlovićeva se u jednom trenutku osvrnula i na loše komentare.

- Ima negativnih komentara na tvoj račun, tipa da ćeš biti sa Matorom do poslednjeg dinara - rekao je Darko.

- Evo sve sam joj pare pokupila i ne znam šta ću sa tim parama. Dinar mogući nisam tražila, ali me baš briga, svako ima svoje mišljenje - rekla je Anita.

- Za taj telefon se nije obradovala, kao u smislu: "Što si se trošila?". Ja sam čula kada je pričala, otišla sam i mislila sam da ne zna...Kumovi su dan pred svadbu ceo dan prespavali, uspavali su se i za devojačko veče. Đedović je bio tu, Anita je žurila, rekla sam ja da uzme da ima za Alekseja, nije htela da uzme. Svaki put kad je išla za Kruševac, išla je autobusom - rekla je Matora.

- A na osnovu čega imaju predrasude o tebi - pitao je Darko.

- Ja mislim da je to do nje, da se tako ophodilo, pa da. Nego šta su je iskorišćavale bivše, juče mi je stigla poruka: "One njene sponzoruše te proklinju, nema ko da im plaća separee" - rekla je Stanojlovićeva.

Darko je nakon razgovora pročitao komentare sa društvene mreže tviter.

- Matora posle onakve tri mačke, prešla na pile, da i ovo pile ne završi s pevcem kao prethodne tri - pročitao je Darko tvit.

- Ne verujem da će se tako završiti. Ja kad uđem u nešto, volela bih da to traje - rekla je Matora.

- Jesi li se barem na Alenovoj žurki izvinila Anđelu za pljuvanje - pročitao je Darko tvit.

- Rekla sam da smatram da smo se prekinuli, javili smo se jedno drugom, nemamo želje da se nešto preterano družimo. Bitno je da je to sve stalo i to je to - rekla je Matora.

- Priča se da je Anita trudna sa Zolanderom - pročitao je Darko tvit.

- Jesam, sutra se porađam - rekla je Anita sarkastično.

- Kako ćeš Anita da objasniš - pročitao je Darko tvit.

- Mi pred detetom nismo intimne. Ja želim da ima sa mnom ortački odnos, Dunja i ja smo više ortaci - rekla je Matora.

- Zašto je matičarka rekla da su sklopile zajednicu, a ne brak, dakle brak je ipak svetinja, a ne ništa drugo - pročitao je Darko tvit.

- Nisam to ni čula. Mi smo sada u bračnoj zajednici - rekla je Anita.

