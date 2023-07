STOJA SE VRATILA NA TVITER U VELIKOM STILU! Progovorila o muzici a onda potkačila mlađe kolege: Nije dobro da...

Stoja Novaković trudi se da živi mirnim životom daleko od estradnih dešavanja. Iako je u poslu aktivna, snima pesme i redovno nastupa, javna pojavljivanja ne voli.

Ranije je vrlo bila aktivna na društvenim mrežama a onda je odjednom samo nestala.

Pevačica je nedavno u intervjuu za Kurir otkrila i razlog zašto je nije bilo na društvenim mrežama:

- Zaboravila sam šifru i nije me bilo nekoliko godina. Stoja ponovo tvituje! - rekla je pevačica za Kurir.

Stoja je stvarno počela da tvituje, pa je sada objavila tvit u kom kako ona kaže turbo folk kanda umire, što je njoj jako žao jer su ga ona i njene kolege ostavile u amanet.

- Kad malo bolje pogledam, turbo folk kanda umire... Nije dobro...Ostavili smo ga u amanet, treba mladi pevači malo da ga ožive. - napisala je Stoja na svom tviter nalogu.

Podsetimo, Stoja i njen suprug su kupili kuću na moru, gde provode dosta vremena, a pevačica je otrkila da je Istra oduvek bila njena velika ljubav:

- Oduvek volim Istru. Istra je nešto posebno, to znaju svi upućeni. Ima prelepu klimu, još lepše kristalno čisto more i divne borove šume. Ljudi su dobre naravi, blagi i ljubazni. Hrana je originalna, vino, pršut, tartufi, riba... Ne zovu je džabe "balkanska Toskana". Jednostavno, kada dođem ovde, to je čist hedonizam. Blizu su Italija, Slovenija, Dalmacija... Često odavde putujem na svoje nastupe.

