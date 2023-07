CAR UZVRAĆA NATAŠI MOSKVI KONTRA UDARAC! Starleta pričala da ju je PROGANJAO, a evo šta mu je sve PISALA (FOTO)

Nakon što je Nataša Moskva, nekadašnja rijaliti učesnica, objavila da joj je Filip Car slao poruke, on joj je sada zadao kontra udarac.

Filip je podelio njihove prepiske na Instagram profilu, na kojima se jasno vidi da mu se straleta javljala u više navrata.

- Kako si mi? Moraš da se smiriš. Da ti ne zvučim kao neka tetka koja ti drži predavanje, ali osetim da si izmoren. To si mi rekao i zadnji put kad mo se čuli. Zovi ako bilo štta mogu, tu sam - piše u jednoj od poruka koju mu je poslala.

Uz to Filip je objavio i njen audio snimak na kojem se čuje kako ona govori da je on taj koji njoj šalje poruke.

Podsetimo, Moskva je nedavno u izjavi za Kurir obelodanila da joj je Car pisao u sitne sate.

- On me zove u nekim sitnim satima na video pozive tražeći da mu se malo javim, da me vidi gde sam jer se boji da mu neko neće videti poruke koje piše obzirom da je paranoičan, smatram da provocira jer poruke nije brisao, sve to stoji tamo danima, a razlog što ovo otkrivam je taj da mu stavim da znanja da nisam kao one što vuče u krevet i da me njegove spletke ne zanimaju, a i da ga postavim malo na svoje mesto jer je veliki ženomrzac i pokvarenjak." - rekla je Nataša za Kurir.

