MOŽDA IMAM NEKI PROBLEM: Zejna o emocijama i suzama, a onda je usledilo ŠOK PRIZNANJE! Evo kada je poslednji put zaplakala!

Zejna Murkić za domaće medije govorila je o svojoj karijeri, kolegama ali i privatnom životu.

foto: Kurir

Pevačica je u samom startu progovorila u šušlanjima da su se ona i Princ od Vranje jedino izdvojili nakon takmičenja za pesmu Evrovizije.

- Nismo se mi nigde gurali, samo su ljudi odlučili da smo mi favoriti. On je fin i dobar drugar, lepo peva, ja imam iskustvo i možda je to neki razlog što smo se izdvojili. Sve je došlo spontano - rekla je pevačica.

foto: ATA images

Zejna je progovorila o emocijama i priznala koliko je zapravo osetljiva, pa šokirala kada je otkrila kada je poslednji put zaplakala.

- Ne znam da li ja imam neki problem. Nisam neko ko se rastuži i rasplače tek tako. Previše sam konkretna i iskrena, ne krijem ništa... Otvorena sam, nema laži i tajni. Kada ja plačem to mora da bude baš ozbiljno i da bude neki veliki razlog. Zadnji put sam plakala kada sam gledala film "Sirena", previše mi je bilo balkanski to kada tata ispraća ćerku - otkrila je Zejna.

foto: Kurir

O intervencijama i operacijama iskazala je jasan stav.

- Ja sam neko ko sve podržava, u smislu da se nešto koriguje. Ako neko ima ružan nos, da sredi to mi je okej, ako neko želi grudi nemam problem jer svako je vlasnik svog tela. Nisam za to da se mlade devojke bockaju i rade sve o svašta jer je mlado lice samo po sebi lepo. Od svih intervencija i gluposti lice bude široko a ne usko i mlado, za to recimo nisam... - govorila je pevačica.

Kurir.rs

