"NISU SREĆNI" Matora otkrila kako su roditelji reagovali na stupanje u brak sa Anitom i priznala: Očeve suze najviše zabole...

Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora gostovale su u emisiji Amidži šou i govorile o svom venčanju i odnosima u porodici nakon stupanja u gej brak.

foto: Printscreen

- Okej, nije bilo svejedno naravno. Ali, videla je da sam zaljubljena i rekla mi je : "Ako si ti srećna i ja sam". Sada je sve odlično, bila je kod Jovane spavala, sada je u boljem odnosu sa njom nego sa mnom - otkrila je Anita.

foto: Printscreen

- Nisu oni srećni što se sve to tako dešava u mom životu, što je javno i transparentno. Nije to sad problem sa Anitom, oni znaju za moje veze i život već godinama. Veći je problem što su me željni, koliko im falim u životu. Oni su malo stariji i drugačije sve shvataju. Ja sad odlazim od kuće, imam ženu, eto, ona i dete ima, imam neku drugu porodicu i kao da se rastajemo. Baš je bilo emotivno kada sam im rekla, plakali smo svi zajedno, a kada vidiš očeve suze, najviše te zabole. Ja sam jako vezana za porodicu. Nikada im ne bih uskratila, ni njima ni sebi, da postanem majka i podarim im unuče. Tako da polako radimo na tome. Videćemo Anita i ja sve detaljno, koliko sam se raspitivala ima neka klinika u Pragu, pa polako ima vremena. Ali to je plan da se desi u bliskoj budućnosti - izjavila je Matora.

foto: Printscreen

Podsetimo, ovaj ljubavni par upoznao se tokom šeste sezone rijalitija Zadruga. Stanojlovićevoj je ovo prva veza sa ženom, dok je Matora odavno javno govorila o svom seksualnom opredeljenju.

Nekolicina bivših zadrugara je prisustvovala događaju, a Marko Đedović je i kum pored Tamare, Matorine dugogodišnje drugarice iz spoljnjeg sveta. Anita je uzela prezime svoje partnerke i sada je zvanično Anita Tomić.

