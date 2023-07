BORIO SE SA TEŠKOM BOLEŠĆU, NISU GA PUSTILI IZ AMERIKE! Zvezda Granda otkrio kako se sad oseća i u kom stanju su mu PLUĆA!

Nakon što mu se smirilo i veoma poboljšalo zdravstveno stanje, nekadašnji učesnik takmičenja "Zvezde Granda" Benjamin Kličić nastavio je sa nastupima.

On je u martu preživeo dramu u Americi kada je morao da bude operisan. Kako je tada objasnio operisan je pneumotoraks što je patološko stanje koje je karakteristično prisustvom vazduha u plućnoj maramici. On je tada bio zadržan u Americi mesec dana jer mu je bilo strogo zabranjeno da leti avionom.

foto: Instagram

- Nekako se uvek vraćamo na moje zdravlje, ali Bogu hvala sada je sve pod kontrolom. Pluća mi rade puno snagom, ja sam pun volje, želje i elana za nastupima, pa tako da sam opet u punoj formi. Zahvaljujući mom menadžeru Hilmi Peljto bukiran sam ponekad svakim radnim danom. Nažalost zbog toga ispašta moj porodični život jer sam najmanje kod kuće, ali ima divnu suprugu koja sve to razume i daje mi punu podršku. Svaki slobodan trenuttak iskoristim da budem u Sloveniji sa njom i našim jednogodišnjim sinom - rekao je Kličić, na kojem se vidi da je smršao.

- Sve to je jedan deo moje zdravstvene prevencije, a verujte mi da se osećam mnogo, mnogo bolje. Nisam ja mnogo kilograma izgubio, ali sam visok pa se to primeti. Inače, nisam na dijeti, ali pazim šta jedem. Ipak živimo u vremenu kada brza hrana postane deo naše svakodnevnice, a ja to izbegavam.

foto: Printscreen/Pink.rs

Tokom takmičenja svi su ga zvali mali Baja zbog sličnosti sa pevačen Nedeljkom Bajićem Bajom.

- Nikada i ništa nisam imao protiv toga kada bi me neko tako nazvao. Nedjeljko Bajić Baja je bio i ostao moj muzički idol ili čovek u čijem sam pravcu gledao po pitanju moje karijere. Ja sam danas Benjamin Kličić, koji uskoro objavljuje vlastiti kompletni CD, a da me neko poredi sa Bajom meni će uvek biti velika čast. To je čovek bez ijedne mrlje u karijeri, a moj cilj je isto takav.

On ističe da su mu Zvezde Granda mnogo toga donele.

- Jako, jako mnogo, a kasnije sam imao sreću da me je pod svoje uzeo menadžer Hilmo Peljto pa je moja karijera zaista krenula uzlaznom putanjom.

Kurir/ Express

Bonus video:

04:41 RADA MANOJLOVIĆ