"MOŽETE SLOBODNO DA MI..." SAŠA JOKSIMOVIĆ OBJAVIO DA SE RAZVODI, PA POREKAO! Snima se i psuje, poručio svima - MRZITE ME!

Glumac Saša Joksimović prošle nedelje objavio je status na Instagramu u kojem je napisao da njegova supruga Nevana i on više nisu zajedno.

foto: Marina Lopičić

- Obaveštavam sve, Nevena i ja više nismo zajedno. Svako svojim afinitetima i dosta je bilo. Budi najbolja mama našem Iliji, a neću ni ja biti loš tata. No comment - glasila je objava glumaca.

Joksimović se oglasio pet dana pošto je vest o njegovom razvodu preplavila medije, pa sve okrenuo na internu šalu sa ženom.

- Desilo se to da se napravila priča o razvodu preko "Instagrama". Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: "Izvini se, inače sad stavljam na stori". Moj telefon se razbio i ta objava je "visila" dva sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".

Saša je otkrio kako je njegova supruga reagovala kada je videla u medijima da se proširila priča o njihovom razvodu.

- Još više se iznervirala. Mislim da joj je preseo odmor - rekao je on, i otkrio gde su bili kada je njegov potez naveo sve da pomisle da se razvode:

- Da je bila ovde, verovatno se ne bi ni desilo. Mi smo kulturan par da se na taj način "spuštamo". Zapravo, ja sam joj spremao jedno veliko iznenađenje i, nažalost, baš je iznenadio - nečim što se promenilo za 180 stepeni. Izvini, ljubo. Tako se zovemo. A "bu" je skraćenica od "bubavi" već 22 godine. Preraslo je u "bu" i "ljubo".

Nakon kajanja zbog objave o razilasku sa suprugom, Joksimović je rešio da se oglasi video snimkom, u kome demantuje da se razveo. Nakon izjave da je slagao, besomučno je psovao.

- Jao bože što mi je krivo što sam uznemirio javnost, svojim glupim izgovorom, ali j*** ga. Jesam vas razočarao? Jeste li mislili da jesam, a sad kao nisam? Pa me mrzite još više. Neko je pomenuo "čitaš sigurno komentare", sad bih rekao možete slobodno da mi p***šite. Ako se budem razvodio od žene sigurno to neću preko Instagrama to da radim. Sve vas voli Oli, uživajte u danu - poručio je on pratiocima.

Kurir/ Blic

