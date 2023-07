SPEKTAKL NA DRINSKOJ REGATI Saša Matić i Peđa Jovanović prave veliki koncert! Peđa: Od Saše sam naučio mnogo toga

-Sasa Matić i Pedja Jovanović u petak 21.jula na Drinskoj regati u Bajinoj Basti prave veliki koncert, a Peđa kaže: “Saša je čovek od kog sam naučio mnogo toga”

I dok Saša Matić polako priprema spektakluarni koncert u Nišu, a Peđa Jovanović u Beogradu, ova dva pevača će održati nastup na Drinskoj Regati Bajina Bašta. Nastup je zakazan za 21.jul sa početkom od 21 čas, kada će publika uživati u Sašinim i Peđinim pesmama. Ljubitelji Matićevih numera imaće priliku da uživo čuju hitove "Kad prođe sve","Dva života",“Neke ptice nikad ne polete”, “Kad ljubav zakasni”, “Poklonite mi nju za rođendan”, “Hoću da ostarim s’tobom” “Ruzmarin”, “Nađi novu ljubav”, “More tuge”…

foto: Live Production

-Uvek je čast i zadovoljstvo kada nastupate na tradicionalnim manifestacijama. To vam daje i odgovornost, pa ćemo se potruditi da opravdamo očekivanje publike. Peđa je vrsni pevač i divan kolega, pa mi je drago što ćemo deliti scenu- rekao je Saša Matić, a Peđa se nadovezao: -Odgovornost je kada nastupate sa pevačem kao što je Saša Matić. Voleo bih da se moja karijera razvija kao što je njegova. Saša osim što je vrhunski pevač, on je divna osoba. Uvek pozitivna i raspoložena. Od njega možete mnogo toga da naučite, kako u muzičkom smislu, tako i o životu. Nasmeje me do suza. Čovek za primer u svakom smislu. Saša posle letnje turneje sprema koncerte u Nišu u hali Čair 14.oktobra, 15.decembra u hali Jezero u Kragujevcu, dok je će uskoro objaviti datum za veliki solistički koncert u Sarajevu. I Peđa Jovanović održaće dva koncerta u MTS dvorani, 10. i 11. novembra, a karte su u prodaji.

