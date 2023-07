"ZNAM TE, LAŽEŠ ČIM ZINEŠ!" Sandra Rešić otkrila šta joj je Matora rekla pre svadbe, ANITA SE NAČISTO POGUBILA!

Gostujući kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije pevačica Sandra Rešić podelila je utiske sa svadbe Antie i Matore na kojoj je prisustvovala.

- Kad sam videla kako je to uređen, ta vila gde su se one venčavale rekla sam sebi jao što nekog ovde nema da ga uhvatim na sekund da se venčam odmah, pa sutra mogu i da se razvedem. Toliko je to sve bilo lepo i bajkovito. Drago mi je što sa m bila deo svega toga - rekla je Sandra.

Kaže da je Anita bila pod velikom tremom pa joj je pritekla u pomoć:

- Došla sam sa mladine strane zato što Anita nije imala nikog svog i tresla se od treme. Ja sam tako stala na njenu stranu jer mi je bilo žao. Ona se pogubilia. Svi mi Matorini smo bili veseli i raspoloženi, a ona sama mučena.

A šta joj je Matora odgovorila na važno pitanje koje joj je postavila:

- Samo venčanje je proteklo fenomenalno. Vidim da za sada sve ide kako treba. Ja sam Matoru u jednom trenutku pitala: "Molim te, znam te, kad zineš lažeš. Ma ne moraš ni da zineš, očima kad pogledaš znam da li lažeš! Nemoj sad da trošimo pare na gluposti, pričamo narodu kako smo veseli i ti se razvedeš za mesec dana. Onda treba razvod tvoj da slavimo i da pijemo pa da te nosimo kući. Kaži mi, molim te, je li to to?" Ona mi je rekla: "Da to je to, jer prvi put vidim da me neko ne gleda kroz neku korist Ne samo finansijsku već bilo kakvu korist!"

