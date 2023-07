"PESMA GOVORI O FLERTOVANJU I NAMIGIVANJU" Sara ZAPALILA sa vrelim plesom i trubačima: Radi me to, vrckava je numera! (VIDEO)

Sara Reljić je objavila novu pesmu "Mik mik" koja je izazvala potpuni bum na muzičkoj sceni.

Inače, radi se o popularnom kaveru za jednu romsku pesmu. Takođe je najavila da će sledeća pesma izaći u roku od nedelju dana.

Ona je napravila trilogiju pesama sa trubačima, a i osmislilu su unikatan ples.

foto: Kurir

Pevačica je gostovala u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, pa je opisala o čemu se radi u pesmi:

- Nekako mi se svideo fazon, što bi se reklo radi me. Radi me ovaj ritam sa trubačima i sve to. Ova pesma se sluša na privatnim veseljima jedno dve decenije unazad, ali niko nije uradio ovako brzu i veselu verziju pesme. Mnogo je lepa i dobro mi je legla - započela je Reljić, pa se osvrnula na radnju pesme:

00:58 PESMA GOVORI O FLERTOVANJU I NAMIGIVANJU Sara ZAPALILA sa vrelim plesom i trubačima: Radi me to, vrckava je numera!

- Pesma govori o flertovanju, tvoje oči, moje oči, namigivanje i tako. Tvoja usta moja usta rade cuk, odnosno poljubac. Sve vreme tako, pesma je vrcava.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs