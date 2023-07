"TO JE INTIMNA STVAR, NE DELIM JE SA MILIONIMA LJUDI" Handanović otvoreno o vezi sa ministarkom: Poručio samo jedno! (VIDEO)

Kompozitor Damir Handanović progovorio je o svom ljubavnom životu, za koji ne iznosi često detalje.

On je partner, a po nekim špekulacijama i budući muž ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović, koja je devet godina starija od njega.

Kompozitor je napravio mnoge hitove za koje svi znaju, počevši od Cece, a ovog puta je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića progovorio i o privatnom životu.

- Ne pravimo ni ona ni ja vest od toga, to je intimna stvar. Jeste lepa vest, ali nemam potrebu da delim privatan život sa milionima ljudi. Smatram da je to intima dvoje ljudi. Izašle su slike u "Hello" magazinu i to je dovoljno od nas.

Mimo ove lepe stvari, takođe je završio u knjizi Oksfor "Najuspešniji ljudi Srbije".

- To je enciklopedija iz Engleske, Oksford je radio tu publikaciju, gde je izašlo 500 uspešnih ljudi iz Srbija, a tu sam završio i ja. Tu pišu informacije o meni, šta sam radio, kada sam počeo, meni je izuzetno drago. Između ostalog piše da imam i 2.000 reklama. Pre komponovanja, radio sam, ali i dan danas radim reklame. Pozajmio sam glas za svašta nešto - rekao je Handanović.

