Jana Todorović jedna je od najtraženijih pevačica ovog leta na crnogorskom primorju. Ekipa Kuirir televizije družila sa sa njom pre nastupa u jednom budvanskom klubu.

foto: Kurir televizija

- Pre jedno, tri, četiri dana je krenula naša ova letnja sezona, kako mi to radimo. Svaki dan se radi, svakog dana smo u nekom drugom gradu. Danas sam čak imala i neku dnevnu svirku u Ulcinju i zaista je bilo fenomenalno. Nadam se da će večeras isto biti dobro posećeno, a biće sigurno dosta kvalitetne muzike - rekla je pevačica.

02:03 ZGAZILA ME JE CELU! Pevačica Jana Todorović doživela neobično iskustvo sa devojkom u Dubaiu: NISAM SPAVALA ČETIRI DANA!

Mnogo radi, ali se trudi da sakrije umor na licu.

- S obzirom da nisam spavala jedno tri, četiri dana, koristim neke pudere da malo sakrijem i podočnjake i sve drugo.

Nedavno je sa porodicom odmarala u Dubaiju, gde je doživela nesvakidašnju masažu.

- Bilo je super, fenomenalno. Ja sam bila sa mojom porodicom i kupali smo se. Svi ono nešto izbegavaju Dubai u julu i avgustu, a meni je tad zaista fenomenalno. A što se tiče masaže bila je, znači, bolesno, dobra. Devojka me, pa... izgnjavila me, zgazila me celu. Nas troje je bilo u jednoj sobi muž, ja i moja snajka. Sve vreme je nešto krckalo po meni.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:49 POBEDNIK MOZAIKA UZEO 300.000 DINARA I PUT U DUBAI! Mitrović za Kurir TV: Nisam se takmičio protiv igrača VEĆ SA SAMIM SOBOM