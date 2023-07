NI DŽ OD DŽENTLMENA! VOJAŽ PUSTIO DEVOJKU U GUŽVU, ON POBEGAO! Pevač snimljen kako beži od fanova, ovaj potez je ZGROZIO (FOTO)

Treper Vojaž pokazao je da nema ni dž od džentlmena. On je iz Beograda u Crnu Goru gde ima nastupe poveo svoju novu devojku, ali čim je naišao na gužvu, na nju je zaboravio.

foto: Kurir

Vojaž je nastupao u jednom klubu na primorju, a kada je završio s tezgom u pratnji devojke i obezbeđenja je izašao. Tu su ga sačekali fanovi kako bi se slikali s njim i uzeli mu autogram. Ali, on nije bio rad da im izađe u susret. Posle se čudi kada ljudi pričaju da je poleteo u nebesa.

foto: Kurir

Ali to nije bilo sve. Kako bi izbegao ono što njegove kolege redovno rade, pa i Nući koji mu je najbliži, u šta se uverila i ekipa Kurira koja je na njega naletela u Budvi dok se fotografisao sa obožavaocima, on je projurio pored njih i ušao u automobil. Devojka je ostala iza njega. Sama je došla do automobila i ušla.

Kurir.rs

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC