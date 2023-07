"MAJČINO MLEKO ĆE..." Ana progovorila o Zvezdanu i njegovoj majci, pa priznala da neće imati milosti na sudu: Neću ga štedeti...

Ana Ćurčić bila je gost prethodne noći u emisiji "Narod pita", te je govorila o agoniji koju je prošla sa Zvezdanom Slavnićem, ali i svemu što planira da uradi kada je on u pitanju i nasilje, koje je kako sama kaže, vršio nad njom godinama.

foto: Printscreen YT

- Ana, koliko je bilo teško da sa majkom obaviš razgovor nakon završetka sezone? - glasilo je pitanje voditelja.

- Bilo je jako teško. Mamu je jako povredilo to što je Slavica, Zvezdanova majka meni okrenula leđa. Moja deca i ja su je gledala kao baku. To je jedna od tema koju ću ja ljudima objasniti. Normalo je da stane uz svoje dete, ali ne vidim potrebu za laganjem, izmišljanjem i silnim uvredama. Ja sam navodno prodala stan, a ona je mene izdržavala?! Mislim, ne vidim nikakvu logiku. Zvezanov tata me je ispljuvao, koji me je šest puta nije video u životu. Slavica je pala pod uticaj Zvezdanove manipulacije, pa je zaboravila da je sa mnom živela, a onda krenula protiv mene. Zvezdana neču štedeti. Pro*išaće majčino mleko. Sve je u krivičnoj prijavi - izjavila je Ana.

foto: Printscreen YT

- Da li misliš da je Slavicom neko manipulisao? - pitao je voditelj.

- Da, mislim da je tako. Želela sam da dokažem da ja nisam zla žena, kako je ona rekla, kao i da je nisam maltretirala, što je u više navrata istakla - odgovorila je Ana.

- Šta bi Moki rekla kada bi ga srela? - nastavio je voditelj.

- Ništa. Ranije sam mislila da je nula od čoveka, a sada ne mislim ni to - rekla je Ana.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi