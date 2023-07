OVAJ DETALJ NIKO NIJE ZNAO: Pokojna Ksenija je godinama bila koreograf Jeleni Karleuši, za JEDAN VAŽAN nastup dobila je i nagradu!

Jelena Karleuša ranije je imala veliku želju da Srbiju predstavlja na Evroviziji i sve do nedavno je pričala o tome, ali priliku za to nije imala. Samo jednom se takmičila na Beoviziji, sad već davne 2004. godine sa pesmom "Moli me" kada je doživela debakl.

Iako je važila za jednog od favorita publike i medija, samo jedan od osam članova žirija joj je dodelio poene, zbog čega je završila na jedanaestom mestu. Kritičari su imali negativno mišljenje o načinu na koji je otpevala pesmu, ali su se uglavnom složili da bi Jelena jednog dana napravila sjajan šou na Evroviziji. Taj dan još uvek nije došao.

foto: Printscreen

Inače, malo se ljudi seća da je Karleuša te 2004. dobila i jednu nagradu na Beoviziji i to za scenski nastup koji je radila pokojna Ksenija Pajčin. Kad je došao momenat za proglašenje pobednika i dodela priznanja, na binu je izašla Ksenija i preuzela nagradu. Umesto klasičnog zahvaljivanja, Ksenija je tada kratko rekla: - Strašno!

foto: ATA Images

Posle, kad su je novinari pitali što joj je značila ta reč, Pajčinova je obrazložila: - Pa strašno je to što je Jelena Karleuša dobila samo jednu nagradu. Po mom mišljenju, ona je drugo mesto. Prvo mesto je, naravno, Željko Joksimović i "Lane moje", a odmah posle njega je Jelena - kazala je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, to nije bio prvi put da njih dve sarađuju. Ksenija je Karleuši radili koreografije još tokom devedesetih, kad su obe bila na počecima svojih karijera. Pre deset godina Jelena je na Fejsbuk stranici podelila video na kojem su njeni nastupi za pesme "Trauma" i "Beznadežan slučaj" iz 1999, a u opisu je navela: - 1999. Koreograf Ksenija Pajčin.

Kurir.rs

Bonus video:

02:55 Karamela posetio grob Ksenije Pajčin na 11. godina od smrti