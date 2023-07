HITNO SAOPŠTENJE ZVEZDANA SLAVNIĆA! Srbija će brujati nakon ove objave, objasnio sve detaljno, ZVANIČNO JE!

Zvezdan Slavnić nedeljama u nazad "lajvuje" na popularnoj TikTok platformi, a sav prikupljen novac u iznosu od oko 2.000 evra on je rešio da da na lečenje gospođi pod imenom Beba, za koju se prikupljao novac od strane popriličnog broja poznatih ličnosti.

Međutim, nedavno se na društvenoj mreži Instagram pojavila objava admina jedne od stranica koja optužuje Zvezdana Slavnića da navodno nije ispunio svoje obećanje o uplati novac za njeno lečenje, jer navodno se očekivani iznos od 2.000 evra, koji je Zvezdan obećao da će uplatiti, još uvek nije na njenom računu.

Sada se oglasila podrška Zvezdana Slavnića, koja je izdala saopštenje po pitanju ovih optužbi i sve demantovala.

Sada se oglasila podrška Zvezdana Slavnića, koja je izdala saopštenje po pitanju ovih optužbi i sve demantovala.

- Povodom špekulacija i nepravednih optužbi na račun Zvezdana Slavnića, ovim putem so rešili da se oglasimo. Mnogi bi rekli, satanizuju ga 9 meseci, šta je još jedna loša vest na njegovim leđima... E, pa sad je malo sve prelilo čašu. Dakle, što se tiče humanitarne akcije koju smo organizovali 3. i 4. jula, organizovali smo isključivo i samo zbog Bebe. Naime, nedeljama pre te iste naše akcije smo danima i danima apelovali da se pošalje sms za vreme lajva, što su naši posetioci i radili, a Bebini prijatelji podržali. Došli smo na ideju da se organizuje žurka "Pevajmo za Bebu", uslov je bio jedan sms i jedna pesma, ili uplata direktno na račun Bebe putem fondacije "Budi human". Kako je odziv bio prilično veliki, odlučili smo da akciju produžimo dva dana. Pevali smo za Bebu, bili smo srećni što je akcija uspela. Sve uplatnice, pa i spornu smo prosledili direktno Bebi. SMS smo prebrojali i broj poruka objavili. Najvažnije nam je bilo da se novac skupi i da se sve uplatnice proslede direktno Bebi - pisalo je u saopštenju, pa dodato:



- Dakle, nikakav novac nismo primali mi lično, niti je bilo ko uplatio nešto na Zvezdanov račun, što je vrlo lako dokazivo i ovim putem to oštro demantujemo! Svesni smo hejta koji Zvezdan trpi mesecima, ali nismo ni sanjali da će pojedini to da koriste zarad pregleda, popularnosti ili klika više, jer je ovo ipak humaniratna akcija. To što Zvezdan mesecima ćuti na lažne objave ne znači da nema šta da kaže. Ne morate da ga volite, ali mu bar ne pripisujte ono za šta nije kriv, a pogotovo ne ono, na šta ne može da utiče - pisalo je u saopštenju između ostalog.

