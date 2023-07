OLUJA MU NAPRAVILA ŠTETU OD 700.000 €, DVA PUTA SE RAZVODIO OD ISTE PEVAČICE! O ovom košarkašu bruji Srbija! Sve izgubio!

Već nekoliko dana strašno nevreme i superćelijske oluje pogađaju Srbiju i prave značajnu materijalnu štetu, a mnogi poljoprivrednici koji imaju zasade u Vojvodini našli su se na velikom udaru.

foto: Starsport©

Među njima je i košarkaš Aleksandar Rašić. On je odlučio da se bavi voćarstvom nakon završetka igračke karijere, tako da u Šidu već godinama ima plantažu, ali su vetar, kiša, led i ostale nepogode napravile problem.

Aleksandar je za medije otkrio da je pune četiri godine ulagao u voćnjak koji je sada potpuno sravnjen.

- U pitanju je stopostotna šteta. Štapovi su popucali, zajedno sa mrežama pali na biljke. Sada čekamo procene veštaka, procenitelja štete, ali, po razgovoru sa njima, moj zaključak je da je novčana šteta sigurno 600.000 do 700.000 evra - rekao je Aleksandar za Blic.

Ovaj sportista je karijeru počeo u Šapcu, gde je i rođen, a tokom nje je igrao u turskim, ruskim i nemačkim košarkaškim klubovima. Igrao je 2008. godine za Partizan, a u periodu od 2010. do 2013. godine je nastupao i za srpsku košarkašku reprezentaciju. Igračku karijeru je završio u rumunskom klubu Kluž.

Aleksandar je bio u braku s pevačicom Katarinom Sotirović, koja je stekla popularnost kao članica "Koktel benda", ali se u jeku slave povukla iz javnosti i posvetila porodici.

foto: Sonja Spasić

Razveli su se nakon 14 godina braka i dvoje dece, a neobično je to što su se njih dvoje čak dva puta venčavali i razvodili. Nakon drugog pokušaja da svoj brak spasu, stavili su tačku na svoj odnos.

- Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek posle, kada su se glave ohladile, shvatili smo koliko smo različiti. Tek kada je krenuo pravi život, da se ne slažemo. On je igrao košarku i nikada nije bio tu, to nije bilo pravo stanje stvari - rekla je svojevremeno Katarina Sotirović u emisiji "Ordinacija".

foto: Instagram

Jedno vreme su i nakon razvoda živeli zajedno, a Katarina se jednom prilikom u emisiji "Grand magazin" našalila da žive kao Mića i Vera iz serije "Ljubav, navika, panika".

- E, tako Sale i ja sada, živimo zajedno oko 3 meseca. Svi nas pitaju: Jeste se pomirili?, ja kažem da nismo, nego čovek treba da se preseli u svoj stan, a taj stan se renovira od parketa do plafona i dok se sad sve to ne završi, on je kod nas. Kažem mu: "Gde ćeš sad po stanovima, mi smo porodica još uvek bez obzira što smo razvedeni" - pričala je Kaća.

Kurir/ Glossy