OVO JE ZAPRAVO ACA BULIĆ! Konačno ispričao sve o svom životu, mnogi detalji će vas FRAPIRATI, a evo zašto tvrdi da NIJE DOBAR OTAC

U emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' gostovao je Aca Bulić. On je razgovor obavio u kancelariji fudbalskog kluba ''Radnički'', na njegovom radnom mestu. Na početku je ogovorio na pitanje ko je Aca Bulić!

To može da bude samo zvučno ime i prezime sa datumom rođenja, ali to je lažno ja! Identitet kad se formira sa egom i sa personom, onda i oživi to neko ime, vezano za prošlost i budućnost te osobe! Istina je da sam ja zemljanin... Ja nisam samo ime i neki broj... ja sam ljudsko i energetsko biće koje bira svoja stanja. Ja volim da kažem da živim radost življenja, a ne opstanak.

Kada se pomene njegovo ime svakako se setimo devedesetih godina, lepih žena, njegovog oca, a evo šta on kaže na to iz ove perspektive:

Moj život jeste bio specifičan, autentičan i jedinstven. Ali nisam ja samo to... Lepe žene, devedesete, moj otac... Evo me sada i u kancelariji FK ''Radnički''! Ja sam veliki ljubitelj fudbala. I to sam ja. Radim sa decom, kadetima i seniorima, i to je nešto što me ispunjava, dodao je on!

Bulić se onda osvrnuo i svoju porodicu, pa rekao koje je savete i očeve kvalitete prihvatio.

Moj otac je bio legenda. Bez obzira kako je on živeo, bio je porodičan čovek, naučio me je da volim, budem pošten čovek - pa dodao kakav je objasnio i kakav je bio njegov život:

To je bila prava filmska priča, bio je ispunjen i lepim i ružnim stvarima, ali sve mi je to doprinelo u životu. Bilo je i negativnih stvari. Gubitak oca, deteta, druga... Život mi je bio kao ringišpil. Ono što ja trenutno učim decu sa kojom radim je da nije lako biti sin poznatog roditelja. Mene su nekako pripremali za takav način života. Sve odluke koje sam donosio bile su promišljene i mislim da sam uspeo da iznesem sve ono što treba.

Za oca me vežu lepa sećanja. Naučio me pravoj ljubavi. Možda ne bih ni znao šta je prava ljubav da nisam imao takvog oca. Prelepe stvari pamtim. Vodio me na utakmice Partizana, usmerio me ka sportu, i to mi je bilo jako drago.

Aca je takođe otkrio da njegovo pravo ime nije Aca već Dragan, i anegdotu vezanu za to!

Niko me nije zvao punim imenom, čak ni kad sam bio mali. Čim mi neko kaže ''Dragane'' vidim da sam u nekom problemu. Moja majka kada se porodila, Caca se zove, došla je kući neko je rekao:''Evo idu Caca i Aca'' i tako ja ostao Aca, rekao je Bulić i dodao da je njegovo detinjstvo obeležila majka, baka i deda!

Fokus je bio na školi, na vaspitanju, sportu. Sa ocem sam otišao na neku drugu stranu, ali eto, imao sam susreti sa manje i više lepim. Devedesete su bile deo mene, i ja ih obožavam. Bilo je većeg siromaštva, ali nije bilo tolikih razlika izmežu slojeva u društvu. Međuljudski odnosi su bili bolji čini mi se. Treba se prilagoditi svemu onome što vreme donosi.

Bulić se podsetio i života u Londonu i koga je od poznatih ličnosti tamo upoznao.

London je po meni najsigurniji grad na svetu, najbogatiji. Tamo su mi deca odrasla, tamo sam se oženio i stvarno mi je u srcu. Englezi su me dosta naučili... Voli i Los Ađeles... Ali ipak biram London. Upoznao sam Spice Girls, Madonu, Naomi Kembel, Tajsona... i tamo poznati ljudi ne šeteju sa telohraniteljima, jako je siguran grad.

Nisam bio baš posvećen otac... Bili smo razdvojeni. Oni su bili u Londonu, ja u Beogradu. Poslovi su me odveli u drugom pravcu. Mislim da te stvari ne mogu da se kupe, nadomeste i zbog toga se kajem. To je moj savet svima... Da ljudi što više posvete pažnju svojoj deci.

Kao osoba koja je živela u teškom vremenu devedesetih, Aca se prisetio kroz prizmu zavodnika i mangupa.

Meni su titule lažne. Bogatstvo ide iznutra, moć je u nama! Ljudi se vezuju za moć, finansije, titule. Ali ja mislim da to nije kod mene bilo presudno. U ranijim danima mi je odmoglo dosta... Nekad mi je i prijalo to strahopoštovanje koje su imali ljudi prema meni, pa sam mogao brže da završim nesto. Trebalo mi je puno vremena da pokažem da ja nisam baš takav, da razbijem te predrasude - rekao je Bulić ali nije hteo da otkrije sa kojim je sve poznatim ženama bio u vezi:

Sve žene koje su bile sa mnom sam voleo najviše, na sopstevi način i neka tako i ostane - zaljučio je Bulić.

Da potsetimo, Aca Bulić i dalje je danima u žiži interesoanja zbog ponovne veze za bivšom zadrugarkom Anom Ćurčić, koju je sve vreme njenog učešća u rijaliti programu podržavao svim srcem!

