MILIĆ VUKAŠINOVIĆ U WCU URGENTNOG OBAVLJA NEDOZVOLJENE RADNJE! Priznao je sve u programu uživo, NACIJA ŠOKIRANA

Muzičar Milić Vukašinović hospitalizovan je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, a sada se oglasio iz bolnice.

Bubnjar se telefonom uključio uživo u emisiju "Premijera - Vikend specijal".

- Trenutno sam u WC-u, pušim jer se tu jedino može pušiti. Na Urgentnom sam, u kardio-vaskularnoj klinici, čekam na operaciju, imam još neke preglede da obavim - počinje priču Milić i objašnjava:

- Meni to traje poslednjih 15 dana, imao sam i još uvek imam užasne bolove u levoj nozi, donji deo, od kolena do stopala. To me je nateralo da idem kod doktora, a ja već pola godine imam oteklinu na levoj butini, mislio sam da je masno tkivo. Zbog ogromnih bolova sam ipak poslušao suprugu Suzanu, koja je molila da idem kod doktora da vidim šta je ta oteklina. Otišli smo, čovek mi je gledao nogu, ja sam mu rekao:"Ma, to je masno tkivo". Čovek se zaprepastio, rekao mi je:"Nije to masno tkivo, već aneurizma uvećana tri, četiri puta. Ona ti je ispritiskala neke nerve, zato te dole boli noga". Kaže: "Odmah posle mene idi u Urgentni, traži operaciju", jer ako pukne ta uvećana aneurizma, možeš da umreš za dva minuta.

Kaže da je stabilno, ali da mu glavobolju zadaju nesnosni bolovi.

- Meni je stanje ok, stabilno, samo što imam bolove u nozi, i to 24 sata, zaista neizdrživo. Imam sad još snimanje pluća i srca, ostalo sam sve obavio u mislim da će me operisati u utorak, sredu.

