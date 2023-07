NAKON ŠTO JE ŠA PREVARIO IVANU, ONA SE POVUKLA! Sada objavila kako IZGLEDA, promenila se, zgodnija od bilo koje STARLETE (FOTO)

Reper Nenad Aleksić Ša prevario je svoju suprugu Ivanu tokom učešća u rijaliti programu ''Zadruga'' sa Tarom Simov, nakon čega su se razveli, a ona se zbližila sa Vladimirom Tomovićem, te se spekulisalo da su u emotivnoj vezi što nikada nisu ni potvrdili.

Nakon razvoda, Ivana je prolazila kroz težak period, a Ša je nastavio dalje, te je ulazio u veze, zaljubljivao se, a nedavno se i oženio i napravio svadbu sa svojom izabranicom Vanjom. I dok je on lumpovao, svi su se pitali šta je sa Ivanom. Naime, reperova bivša je procvetala nakon razvoda, a komentari mnogih su da nikada bolje nije izgledala.

Na svom Instagram profilu je podelila fotografiju iz izlaska na kojoj je u svilenoj zelenoj haljini koja je istakla njenu liniju, dok u ruci drži čašu i ne skida osmeh sa lica, te je jasno da je zadovoljna i srećna.

Podsetimo, Nenad je nedavno rekao kako njegova sada već bivša žena nikada nije htela da uđe u "Zadrugu" i da je nakon razvoda dobila više para nego što bi ikad dobila da je ušla u rijaliti.

- Ivana nikada nije htela da uđe. Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povređena žena, ja to tako gledam. Ja uvek kažem ako nekoga toliko voliš bori se, šta god da sam uradio. Isprebijaj me, povucime me za uši, vidi da li sam se pokajao. Ako ne mogu da ispravim grešku onda me pusti - ispričao je on za "Hype", a onda taksativno naveo šta je Ivana dobila posle razvoda.

Podsetimo, Nenad je nedavno rekao kako njegova sada već bivša žena nikada nije htela da uđe u "Zadrugu" foto: Printscreen/instagram/_ivv?

- Lokali, stan, novac, ali bože moj. Napravio je Nenad to, napraviće opet. Radim detaljno na svemu tome da se vratim u to prvobitno stanje. Znam da ću kroz koju godinu to sve opet zaraditi - zaključio je on za gorepomenuti medij.

(Kurir / Blic)

