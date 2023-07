"ODBILA SAM KEBU ZA DUET" Sanja Vučić otkrila da joj je pevač ponudio saradnju ali da njoj to nije leglo, a evo i kome se NADA!

Sanja Vučić od prošle godine više nije u sastavu grupe "Hurricane", a samostalna karijera počela joj je i više nego uspešno i mnoge kolege je zovu kako bi s njima snimila duet. Među onima koji žele da "ukrste glas" s njom je Dragan Kojić Keba, kojeg je ona odbila.

Sanja je izbacila nekoliko hitova, duet sa Nućijem, a dogovorila je saradnju i sa Teom Tairović. Međutim, Dragana Kojića Kebu je odbila za saradnju:

- Keba me je zvao da uradimo duet, ali sam ga odbila. U ovom momentu mi nije leglo, ali ko zna, videćemo. Pričala sam i sa Milicom Todorović, zatim sa Marijom Šerifović, tom duetu se nadam možda sledeće godine. Zasad će biti duet sa Teom Tairović i sa još jednom pevačicom, ali neću otkriti ko je u pitanju - rekla je Sanja za Skandal, te otkrila kako joj se dopada mlađa postava Hjurikejna:

- Meni su one preslatke i sviđaju mi se pesme koje izbacuju. Radila sam na njihovoj pesmi koja je bila veliki hit. Učestvovala sam u tekstu, tako da sam na to veoma ponosna. Takođe na albumu koji su sada izbacile, potpisujem se na jednom tekstu. Videćemo kako će to biti - kazala je Sanja.

