"NAPRAVILA SAM JOJ SAČEKUŠU I UNAKAZILA SAM JE" Dara Bubamra otkrile detalje iz prošlosti: Nisam ponosna na to

Dara Bubamara kaže da je u školi redom šamarala dečake i devojčice koje joj nisu bile simpatične, te i da je vršnjakinju premlatila kad joj je napravila sačekušu. Ona kaže da je nije grizla savest posle incidenta, a kad je sazrela, tek je tada shvatila šta je uradila.

- Nisam ponosna na to, ali sećam se kako sam, kao mala, bila kočijaš. Umela sam bolje od dečaka da se pobijem i šamaram. Desilo se jednom da me je jedna devojka mnogo nervirala i napravila sam joj sačekušu i unakazila je. Prebila sam je i mnogo mi je bilo žao. Danas je verovatno ne bih prepoznala, ali naravno da bih se izvinila kad bih imala priliku. Ona te batine verovatno nikad nije zaboravila. Svako treba da se odbrani ako se oseća ugroženo, ali ne moramo probleme da rešavamo batinama - priča Dara, pa je dodala da je imala slobodu i u školi i kod kuće jer kažnjavanje nije pomagalo da se smiri:

- Kod kuće smo se svi voleli i bili smo složni kao porodica. Skakali smo jedni za druge i odatle ide ta moja sloboda, pa sam bila bila malo više nemirna. Nisu mogli da me uhvate ni za glavu ni za rep. Šta god da sam uradila nikad me nisu surovo kažnjavali. Nisu čak ni nastavnici jer sam svima bila simpatična.

Bubamara tvrdi da su u školi prepoznali njen talenat za pesmu, pa je vaspitačica usmeravala kako da pokaže talenat. - Glavni razlog što sam počela da pevam jeste što je učiteljica prepoznala talenat i tako me je gurala da pevam redovno na predstavama. Mnogi su mislili da sam sama sebi dala ime Dara Bubamara jer se stidim svog imena Radojka. To nije istina, nikada se nisam stidela, a takav nadimak sam dobila jer sam energična i svuda pravim haos. Nikad nisam sedela mirno u mestu, a takvu energiju sam nasledila od majke. Za sve u životu mi se to isplatilo, ali nekad preteram u iskrenosti. Kažu ljudi da je nekad bolje prećutati nešto, ali ja uvek kažem makar skupo koštalo. Dobra sam kao hleb, što kažu, ali ako me neko zezne, gotov je - objasnila je Dara.

