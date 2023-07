SARA JO UDARILA NA PAVLOVIĆKU: Više volim koleginice koje nisu stalno žrtve! Pevačica se obrušila na Milicu, fanovi besni

Pevačica Sara Jo bila je gost emisije "Amidži šou", zajedno sa koleginicama Mimi Mercedes i Ksenijom Knežević, te reperima Sajferom i Albinom.

foto: Printscreen/Instagram

U sklopu rubrike "Pitanja sa Instagrama", prva na tapeti bila je baš Jovanovićeva kojoj je domaćin emisije postavio pitanje: "Podržala si nove albume Aleksandre Prijović i Tee Tairović, zašto nisi isto učinila i sa pesmama Milice Pavlović?".

- Sviđa mi se što smo na početku, a već se zahuktava. Pre svega, Milica i ja se ne poznajemo. Ja mnogo volim koleginice koje su vredne, koje rade na sebi, koje ulažu, ona je definitivno to. Ali, još više volim koleginice koje sve to rade, a ne žale se i nisu žrtve konstantno, nego samo rade i imaju fokus. Bez preterane drame. Više je to neki moj senzibilitet - kazala je Jovanovićeva.

foto: Printscreen Instagram

Sarin odgovor, čini se, nije naišao na najsjaniji odjek na društvenim mrežama, pa se čitava lavina negativnih tvitova ostrvila na pevačicu koja je nedavno, posle deset godina bitisanja na javnoj sceni, iznenadila svoju publiku albumom prvencem.

- Mica iz Gornjeg Bunibroda postigla više u životu od ćerke konzula u Italiji i to vam je cela poenta - glasio je jedan od tvitova.

- Fan fekt: Milica Pavlović je samo godinu dana duže od Sare Jo na estradi, a rezultati i karijera su im takvi kao da je Milica 30 godina pre dotične. Toliko o svemu.

- Treba se zaustaviti od komentarisanja izjave "pevačice" koja tek posle više od 10 godina ima album i to album koji je posledica frustracija što je 10 godina pevala po tržnim centrima, pa onda nasnimala dahtanje.

- Na zvaničnom kanalu "Amidži Šoua" istakli su Miličino gostovanje. Džaba ovim nebitnim moljcima trud - samo su neki od tvitova.

Prisetimo se, Milica Pavlović poslednjih je godina, nakon skadala sa pesmom "Provereno", zaratila se mnogim kolegama na domaćoj estradi. Iako, čini se, nije prva ulazila u sukobe, neretko je bila meta prozivki pevača i pevačica koji je nisu štedeli.

Najčešće se isticao njen rivalitet sa Aleksandrom Prijović, kojoj su davali prednost isticavši da je baš ona najpopularnija zvezda "Granda", dok poslednjih nedelja bukti sukob na realaciji Albino - Pavlovićeva.

Naime, reper koji se proslavio zahvaljujući saradnji sa temperamentnom južnjakinjom ne propušta priliku da u intervjuima "oplete" po Milici, dok ona, zasad, odbija da komentariše.

Hoće li Milica reagovati na sinoćne grube reči Sare Jovanović na TV Pink ostaje da vidimo, ali čini se da pevačica, baš po uzoru na svoju estradnu drugaricu Jelenu Karleušu, nema dana mira.

Kurir/ Informer

Bonus video:

00:09 Sara Jo incident u bazenu