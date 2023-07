MILOŠ BOJANIĆ OTKRIO DA LI SE VRAĆA U RIJALITI! Njegova kuća na moru meri se U MILIONIMA, a planira da jede smo ono što ulovi?

Ekipa Kurir televizije posetila je pevača Miloša Bojanića koji je uživao u svojoj kući na moru.

S obzirom da se u rijalitiju svojevremeno odlično snašao, upitan da li bi se ponovo vratio u ovakvo takmičenje pevač je odgovorio:

- Više neću učustvovati! Ne postoji taj novac koji bi mogao da otkupi ovo života što je ostalo.

Planira da proda svoju skupocenu kuću i da sa suprugom živi na brodu.

- Plan mi je da prodam ovu kuću i da živim bukvalno na moru. Jedan procenitelj i ljudi koji se bave prodajom su mi rekli da kuća vredi između milion i po i dva miliona. Rekao sam mu, druže, pa između milion i po i dva to je mnogo veliko. Planiram da sa svojom suprugom Brankom živim na brodu. Neće to biti jahta nego neki katamaran koji će imati kuhinju, spavaću sobu i terasu obavezno. I samo ono što ulovim to ću da jedem - rekao je Bojanić.

Kurir.rs

