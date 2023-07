LUKSUZNA VILA MILOŠA BOJANIĆA NA OBALI MORA ODUZIMA DAH! Sva u staklu i kamenu, a prodaje se za MILION I PO EVRA! Evo kako izgleda

Miloš Bojanić rešio je da proda vilu u Crnoj Gori, koju je nedavno renovirao i uložio 200.000 evra.

On je ispričao da nekretninu u Baošićima, koja je smeštena tik uz šetalište i plažu prodaje za milion i po evra.

- Plan mi je da prodam ovu kuću i onu gore, milion i po i dva su procenili. Ja kažem ako je to između milion i po i dva, neka bude ovo prvo. Neću više da budem pored mora. Ostatak života ću s mojom Brankom biti na moru. Kupiću brodić, to što ulovim, to ćemo da pojedemo, ulje maslinovo, paradajz, luk, krompir, neću više da budem pored mora, odoh na more i da nikog ne vidim - rekao je folker za Kurir.

Inače, Bojanićeva vila se nalazi nadomak Herceg Novog i poseduje nekoliko apartmana.

Gotovo svaki apartman ima izlazak na terasu ograđenu staklom, a privatnost od znatiželjnih pogleda pruža i zid od ukrasnog kamena i kapija.

Inače, svojevremeno su u ovoj kući letovale brojne muzičke zvezde, među njima se našle njegove koleginice Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić i mnogi drugi te se neretko mogu čuti priče da upravo Bojanićeva vila krije najveće estradne tajne.

