ŠA ZBOG ŽENE MENJA ŽIVOT IZ KORENA! Briše Taru Simov s tela, prodaje stan u kojem je živeo s bivšom... "Nadam se da će doći beba!"

Bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša progovorio je o skidanju tetovaža, prodaji stana na Novom Beogradu i želji da postane otac, nakon što se venčao sa izabranicom Vanjom.

foto: Printscreen/Instagram

- Sve se sleglo polako. U opštini smo se venčali za moj rođendan, crkveno venčanje mi je prvo i poslednje, to znači da je ono pravo. Mi smo se venčali zbog nas, ko god je došao - dobrodošao je bio. Nismo ništa krili, samo smo hteli da nama bude lepo. Ja se nadam da ćemo dobiti dete, Bože zdravlja, ja bih voleo, za sada imamo njenog sina Viktora, gledam ga kao svoje dete. Zove me tata, to mi mnogo znači, oseća me, kad ti dete veruje onda znaš da si na pravom putu - rekao je Ša, pa progovorio o tetovažama koje je posvetio bivšoj decojci Tari Simov i stanu.

foto: Pritnscreen/Instagram

- To po šakama, to ću svakakao prepraviti, razmišljam samo da li ću laserski da skinem ili će ići preko nešto. Vanja je u srcu, još uvek nije dobila tetovažu. Sigurno ćemo nekad uraditi nešto zajedničko. Jedva čekamo da idemo na medeni mesec, kad se sve slegne, kad prođu proslave i kad ispoštujemo sve idemo laganica. Još uvek ne znamo gde ćemo. Što se tiče stana, mi na dnevnom nivou pričamo pet puta da nam treba veći stan. U jednom trenutku smo oglasili stan da se prodaje, jurili smo nešto drugo, ali smo sve to stopirali. Ali prvo da se odmorimo, kad se sve slegne, prodaćemo stan, kupićemo veći, nada se da će jednog dana doći još jedan bebac. Stan me ne vezuje za prošlost, taj stan u kom stam ostao u njemu sam živeo kao klinac, podseća me na detinjstvo, život ide dalje - istakao je, a više detalja pronaći ćete u videu koji je u okviru teksta.

Kurir/ Blic

