VRATILA SE STARA MILJANA KULIĆ! Više ne izgleda isto, isplivala fotka sa plaže! Evo sa kim provodi vreme na moru (FOTO)

Nekadašnja zadrugarka Miljana Kulić je otputovala na letnji odmor sa članovima porodice.

foto: Printscreen

Njena majka Marija Kulić je na društvenim mrežama podelila dirljive prizore na kojima je moguće videti je kako u pesku, suncu i moru uživa sa suprugom Sinišom, ćerkom Miljanom i unukom Željkom.

foto: Printskrin/Instagram

Ono što je privuklo posebnu pažnju jeste Miljanina frizura, budući da je ponovo možemo videti sa kratkom kosom iako je mesecima unazad nosila veoma duge ekstenzije.

Podsećanja radi, Kulićeva se obrijala naćelavo pred kamerama rijaliti šou-programa "Zadruga" zbog brige za majčino zdravlje, ali se zbog ovog poteza brzo pokajala.

foto: Printskrin/Instagram

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola je, kako je nedavno otkrio, prolazio kroz pakao jer ga bivša devojka Miljana Kulić i njen izabranik Nenad Macanović Bebica uhode.

- Prvo me je zvao neki nepoznat broj, pomislio sam da je ona, ali ajde, nemam dokaze za to. Onda je napravila lažan profil i sa njega mi pisala, znam kako ona piše tako da je ona, pitala me da li su mi isplatili honorar i tako te nebuloze. Onda me je zvala sa svog broja, pa kad se ni tada nisam javio, našla je od nekog muškarca telefon i zvala. Ne javljam se, ne treba mi to u životu. Slala mi je i video klipove na njima ima i Bebice, ona snima njega, a on mi namiguje. Luda kuća, šta da kažem - rekao je Zola tada o Miljani za "Star".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju