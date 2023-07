KEBINA BIVŠA LJUBAVNICA BEZ MILOSTI JAVNO PROZVALA KOJIĆA! Ogorčena Ljiljana uporedila sa DEMONOM: On je...

Dragan Kojić Keba ima vanbračnu ćerku Inu, koju nikad nije priznao, i poznati tekstopisac Ljiljana Jevremović koristi svaku priliku da potkači pevača.

Tako je i poslednjom objavom na Fejsbuku pokazala koliko je ogorčena na oca svog deteta, pa je postavila fotografiju lobanje sa demonskim očima koja peva i napisala:

foto: Kurir televizija

- Dragan Kojić Keba, pravo lice duha! - napisala je ona.

foto: Printscreen Facebook

Podsećamo, Ljiljana je nedavno šokirala javnost detaljima o Kebinom životu koje je malo ko znao.

- Više je živeo kod mene nego kod kuće, gasio je telefon, govorio da je na tezgi. Čim sam zatrudnela, ja sam mu rekla. On je želeo dete, ali ja sam imala zdravstvene probleme, čak sam ga i psovala. On je zapravo uhvatio mene na dete, ne ja njega. Situacija se dešava u mom stanu. Bili su mi plodni dani. Ja sam donela kondome, a on ih je bacio sa terase i tada sam ostala u drugom stanju. On je tada tek gradio karijeru, nije bio bogat, imao je samo polovinu kuće. Ja sam imala više od njega. Recimo, izlazimo iz mog stana i on me tera da gasim sijalice i štedim struju, a ja je plaćam. Već mu je bilo u krvi da štedi i da se stiska - ispričala je nedavno Ljiljana.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/ Republika

