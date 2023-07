USKORO VELIKO VESELJE U NIŠU! Kulići morali da prekinu odmor i da se vrate za Niš, Marija se odmah oglasila sa RADOSNIM VESTIMA

Bivša zadrugarka Miljana Kulić je bila je na letnjem odmoru sa članovima porodice i sinom Željkom, a sada su morali hitno da se vrate za Niš.

Naime, Miljana je provela nekoliko dana u Petrovcu, a odmor su prekinuli jer Kulići organizuju malom Željku proslavu za 5. rođendan.

- Bili smo skoro dve nedelje na odmoru u Petrovcu, Miljana, Željko, Nenad, Siniša i ja. Morali smo odmor da prekinemo jer organizujem Željku 5. rođendan. Biće to žurka za decu, ali i za odrasle. Iznajmili smo kuću sa bazenom. Već smo sve pripremili, gosti su pozvani - rekla je Marija.

Ona je otkrila i razlog zbog čega se njena ćerka Miljana ošišala:

- Skinula je nadogradnju jer joj je ovako mnogo lepše i lakše za održavanje. Sada su velike vrućine, pa kada imaš kratku kosu pre se osuši.

Podsećanja radi, Kulićeva se obrijala naćelavo pred kamerama rijaliti šou-programa "Zadruga" zbog brige za majčino zdravlje, ali se zbog ovog poteza brzo pokajala.

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola je, kako je nedavno otkrio, prolazio kroz pakao jer ga bivša devojka Miljana Kulić i njen izabranik Nenad Macanović Bebica uhode.

- Prvo me je zvao neki nepoznat broj, pomislio sam da je ona, ali ajde, nemam dokaze za to. Onda je napravila lažan profil i sa njega mi pisala, znam kako ona piše tako da je ona, pitala me da li su mi isplatili honorar i tako te nebuloze. Onda me je zvala sa svog broja, pa kad se ni tada nisam javio, našla je od nekog muškarca telefon i zvala. Ne javljam se, ne treba mi to u životu. Slala mi je i video klipove na njima ima i Bebice, ona snima njega, a on mi namiguje. Luda kuća, šta da kažem - rekao je Zola tada o Miljani za "Star"

