ANĐELA ĐURIČIĆ NA IVICI SUZA, MORALA DA PRESEČE! Bivša zadrugarka javno priznala krivicu: Stvari postaju sve gore iz dana u dan...

Anđela Đuričić se našla u centru skandala kada je ušla u otvoren sukob sa nekadašnjim cimerom i učesnikom rijaliti formata "Zadruga" , Franom Pujasom, s kojim je i dovođena u ljubavnu romansu.

Đuričićeva je odlučila da se obrati svojim pratiocima i sa njima podeli sve što joj na duši leži.

Video je bio zaista emotivan, do te mere da je nekadašnja zadrugarka bila na ivici suza.

- Želela bih da se obratim svim ljudima koji me podržavaju i uz mene su proteklih, okvirno osam meseci. Hvala što mi šaljete podršku u ovim trenucima kada mi je zaista potrebna. Pogotovo sada kada sam napustila rijaliti i kada su se dešavale neke stvari kojih sam svesnija, koje ne prestaju nego postaju gore iz dana u dan. Znam da se jako brinete da li sam dobro. Jesam, dobro sam. Oporavljam se od svega što se desilo, koje sam jednim delom i sama zaslužila. Mnoge postupke sam priznala i rekla, da kriva sam. Ali to ne znači da se može vršiti linč. Odlučila sam da sve to stopiram i kraj je svemu tome. Uskoro ću vam reći ko je sve tužen i protiv koga je podnesena krivična prijava - poručila je Anđela između ostalog.

Podsetimo,tokom trajanja "Zadruge 6" spekulisalo se o odnosu Anđele Đuričić i Frana Pujasa, koji su tokom letnje pauze između pete i šeste sezone ovog rijalitija bili u izrazito bliskim odnosima.

